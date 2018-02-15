В Госдуме хотят ужесточить антинаркотические законы

В Государственной думе намерены разработать законопроект о противодействии рекламе наркотических веществ в социальных сетях, а также о запрете пропаганды новых наркотиков. Изменения коснутся законов «О СМИ» и «О рекламе».

С рекомендациями думского комитета по безопасности и противодействию коррупции 15 февраля ознакомилось агентство РБК. Как пояснил агентству глава комитета Василий Пискарев («Единая Россия»), пока текст законопроекта не написан. «Возможные меры комитет будет сейчас прорабатывать с представителями правоохранительных органов и экспертами», — сказал он. Поправки, по его словам, могут потребоваться в законы «О рекламе» и «О средствах массовой информации», чтобы оперативно пресекать любую рекламу новых, потенциально опасных психоактивных веществ и наркосодержащих растений.

«Реклама наркотических веществ, естественно, законом запрещена. Но правоохранители регулярно фиксируют появление новых химических соединений — солей, курительных смесей, психоактивных препаратов, которые преступники пытаются продавать под видом безобидных веществ», — отметил Пискарев. Он считает «особенно опасным, что в группу риска попадают дети и подростки, которые сталкиваются с рекламой этих веществ в интернете».

По действующему Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), «пропаганда наркотических веществ, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства и их частей» наказывается штрафом до 1 млн руб., а для иностранных граждан — арестом на 15 суток с последующим выдворением за пределы России. Уголовный кодекс (ст. 230) предусматривает за «склонение к потреблению наркотических средств» лишение свободы от трех до пяти лет, а за вовлечение несовершеннолетнего — до 20 лет тюрьмы.