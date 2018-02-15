Банк «Уральский капитал» лишили лицензии

Банк «Уральский капитал» (Уфа) лишился лицензии по решению Центробанка. Сообщение об отзыве опубликовано на официальном сайте регулятора 15 февраля.

В ЦБ отметили, что банк использовал рискованную бизнес-модель и кредитовал компании, связанные с бизнесом собственника. Как следствие, на балансе сформировались активы низкого качества.

«Оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении регулятора.

В банк назначена временная администрация. «Уральский капитал»​ является участником системы страхования вкладов. Банк занимал 225 место в банковской системе страны.