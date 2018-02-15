Банк «Уральский капитал» лишили лицензии

Еще
14:50 15.02.2018
Пришлите свою новость!
14:41
Минстрой разработал новые правила содержания многоэтажек
14:36
Концепцию петербургского музея Бродского разработают за 1,5 месяца
14:29
Дознание Петроградского района не нашло, за что привлечь курьера «Достависты»
14:18
Таможенный пёс на «Торфяновке» унюхал 31 тысячу евро
14:12
Instagram удалил из аккаунта Рыбки личную жизнь Дерипаски
14:05
Песков: Обвинения России в создании вируса Petya — «продолжение русофобской кампании»
13:52
«Прогресс» пристыковался к МКС с 2,5 т грузов на борту
13:49
Наставник Насти Рыбки Алекс Лесли оказался резидентом «Сколково»
13:42
Льдина на Мойке пробила машину, но автовладельца никто не жалеет
13:37
Роскомнадзор приступил к блокировке сайта Навального
13:30
Россияне за год провели в Финляндии 800 тысяч ночей, азиаты - более миллиона
13:27
УФАС считает, что РПЦ незаконно передали Сампсониевский собор
13:25
Песков: Кремль не засекречивал информацию о погибших в Сирии
13:08
Все школы Тюмени закрывают на недельный карантин по гриппу
13:03
В Петербурге пациент перед смертью оставил записку о врачах
12:54
Ученые пожаловались президенту на ФАНО, ответ пришел от него же
12:40
Крестный ход перекроет движение в Петербурге
12:34
Нападающий сборной России Федор Смолов стал жертвой аферы экс-депутата Госдумы
12:27
Роскомнадзор заблокировал сайты, продающие поддельные билеты на ЧМ-2018
12:20
«Зенит» заплатит «Рубину» 4,5 млн евро за Набиуллина
12:18
Сотрудников ГИБДД Петербурга не отпустят в отпуск без отчета о доходах
12:14
Журналист «Новой газеты» Али Феруз улетел в Германию
12:12
Под Псковом торжественно открыли забор
12:11
В упавшей на прохожего сосульке на Чапаева увидели уголовную неосторожность
11:54
МОК объяснил, почему сборную России по хоккею нельзя называть «красной машиной»
11:37
Путин принес соболезнования Трампу в связи с трагедией в школе Флориды
11:33
МИД Великобритании: Кремль несет ответственность за атаку вируса «Петя»
11:30
В Китае сообщили о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4
11:26
В Петербурге двое с газовым баллончиком не дали инкассатору внести в банк полмиллиона
11:22
Верховный суд отказался пересматривать приговор «ловцу покемонов» Соколовскому
11:12
В США россиянина посадили на 12 лет за крупнейшую хакерскую атаку на банки, биржи и торговлю
11:01
СМИ: Четверть «Калашникова» продали Криворучко, чтобы уйти из-под санкций
10:53
В России из аптек и медучреждений изымают два индийских препарата
10:52
В метро Петербурга вышли из строя автоматы по продаже проездных
10:49
Потерявший управление автомобиль на Ленинском «наказал нарушителей»
10:23
В России хотят разрешить демонстрировать нацистскую символику, но строго в учебных целях
10:08
Глава Минстроя пожаловался на нехватку архитекторов
10:01
На Петроградской чиновница пожаловалась на антипрезидентскую агитацию, но листовку взяла
09:50
Российский призер Олимпиады в Сочи сломал ногу в Пхенчхане
09:44
Врачи спасают младенца, выпавшего из окна на Васильевском острове
09:40
Торговля БАДами в Петербурге приобрела масштаб преступного сообщества
09:31
Человечность против ПДД: видео с автобусом на Колтушском шоссе вызвало споры
09:23
Рядом с администрацией В.О. взяли наркодилера с килограммом психотропа
09:18
В результате стрельбы в школе Флориды погибли 17 человек
09:09
Сотрудница Генконсульства США в Петербурге осталась без денег и документов после встречи с грабителем
09:04
Житель Хабаровска заработал 600 тысяч рублей, притворяясь журналистом
08:47
Apple shop и МТС в Петербурге подсчитывают убытки после визитов налетчиков
08:43
Фигуристы Тарасова и Морозов упустили медаль на Олимпиаде
08:35
Петербуржец снял на видео опасную уборку крыш
08:29
В Госдуме хотят ужесточить антинаркотические законы
08:20
Под Сестрорецком тушили пивной ресторан
08:15
Банк «Уральский капитал» лишили лицензии
08:05
В России на время изменили ПДД ради участников мундиаля
02:39
“Убийство священного оленя” с Колином Фарреллом и Николь Кидман — в прокате
02:22
В кинотеатрах начинается противостояние индейца и американца
02:04
Пол Томас Андерсон расскажет историю британского кутюрье
01:53
«Ленты отчуждения» Микеланджело Антониони покажут на большом экране
01:33
Поэт-призрак привез в Петербург "Тёмные дни"
01:16
В "Родине" покажут программу Лондонского фестиваля анимации
01:00
Президент ЮАР заявил об отставке после коррупционного скандала
00:50
При стрельбе в школе Флориды пострадали не менее 14 человек, есть погибшие
00:06
Подозреваемого в стрельбе во флоридской школе задержали
14/02
Манчини: Попытаемся сыграть с «Селтиком» в атакующий футбол
14/02
В школе Флориды произошла стрельба
14/02
Петербург встретит огнём Ростральных колонн китайский Новый год
14/02
Главу УК «Теорема» Игоря Водопьянова отпустили после допроса, он проходит по делу свидетелем
14/02
Задержанный под Петербургом Евгений Вышенков оказался Андреем Дандовым
14/02
Тренер женской сборной Ямайки по бобслею уходит и забирает с собой единственные сани
14/02
Командиров ЗВО научат воевать как в Сирии
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
15.02.2018 08:15

Банк «Уральский капитал» лишили лицензии

Банк «Уральский капитал» (Уфа) лишился лицензии по решению Центробанка. Сообщение об отзыве опубликовано на официальном сайте регулятора 15 февраля.

В ЦБ отметили, что банк использовал рискованную бизнес-модель и кредитовал компании, связанные с бизнесом собственника. Как следствие, на балансе сформировались активы низкого качества.

«Оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении регулятора.

В банк назначена временная администрация. «Уральский капитал»​ является участником системы страхования вкладов. Банк занимал 225 место в банковской системе страны.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
14.02.2018 16:21

Еще один банк аккредитовал вторую очередь «LEGENDA Комендантского»

Квартиры во второй очереди smart-квартала «LEGENDA Комендантского» можно купить по ипотечной программе АО «Газпромбанк».
pixabay.com
14.02.2018 14:55

Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала

27 февраля Юридическая фирма «Клифф» организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2018 16:27

Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке

На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 92%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Банк «Уральский капитал» лишили лицензии
Биткоин опять пошел вверх
Кадыров объяснил, как отличить халяльный биткоин
Центробанк собирается помочь должникам микрофинансовых организаций
Центробанк защитится от хакеров специальным департаментом
Российские банки потеряли более миллиарда рублей от хакерских атак в 2017 году
Состоятельные россияне ждут санкций и возвращают свои деньги в Россию
Сенату интересно, как Трамп продал Рыболовлеву дом за 95 млн долл., хотя сам купил за 40 млн
Почтовые услуги подорожают
Кадыров рассказал о покупке криптовалюты
Кому достанутся миллиарды «Открытия»
Николай Цехомский: В нашей новой стратегии нет спортивных сооружений
Экономическое штормовое предупреждение
«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня
Таможня заглянула в чемоданчик
Электронным кошелькам дадут ФИО
Деньги внутри соцсетей - уже не дурной TON
Нефть по 100, а евро по 45
Как тратить деньги с выгодой?
Банк «Санкт-Петербург» реализует концепцию «один клиент – один сегмент»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под Псковом торжественно открыли забор

Налетчики на секс-шоп при подготовке ко Дню влюбленных позаботились только о себе и проигнорировали предпочтения половинок

"Фонтанка.ру"

Зоопарк всех влюблённых

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
14.02.2018 16:21
Еще один банк аккредитовал вторую очередь «LEGENDA Комендантского»
Квартиры во второй очереди smart-квартала «LEGENDA Комендантского» можно купить по ипотечной программе АО «Газпромбанк».
pixabay.com
14.02.2018 14:55
Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала
27 февраля Юридическая фирма «Клифф» организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2018 16:27
Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 92%.
ГК «КВС»
13.02.2018 11:25
Компания «КВС» прошла первый этап сдачи 1 очереди ЖК «Ясно.Янино»
Семь корпусов первой очереди ЖК «Ясно.Янино» в одноименном поселке Ленобласти получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Этот документ необходим для ввода в эксплуатацию
СК «Полис Групп»
05.02.2018 17:16
ЖК «ПаркЛэнд» аккредитован еще одним банком
– «Абсолют банк» аккредитовал жилой комплекс «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам начинаются от 8,99%.
Строительный холдинг «ПСК»
05.02.2018 09:36
Клубный дом Look аккредитован еще одним банком
В конце января 2018 года клубный дом Look был аккредитован еще одним крупным российским банком. Теперь покупатели квартир смогут оформить ипотеку в ВТБ 24 по ставке от 9,5% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 30 млн рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.02.2018 18:01
Банк «Санкт-Петербург» утвердил Стратегию 2018-2020
1 февраля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором была утверждена Стратегия Банка на 2018-2020 годы, рассмотрены предварительные финансовые результаты за 2017 год по РСБУ и другие вопросы
СК «Полис Групп»
02.02.2018 17:10
Скидки 100 000 рублей на квартиры в ЖК «Полис на Неве»
В феврале покупателям квартир в жилом комплексе «Полис на Неве» компания «Полис Групп» предоставляет дополнительную скидку 100 000 рублей*
RBI
01.02.2018 13:45
Группа RBI: новое лицо знакомых брендов
В год своего 25-летия Группа RBI представляет обновленные логотипы продуктовых брендов RBI и «Северный город», а также новый корпоративный логотип
Фото компании «Л1»
31.01.2018 15:30
Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.