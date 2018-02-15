В России на время изменили ПДД ради участников мундиаля

Делегациям и участникам чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом этого года, разрешат ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства 15 февраля.

Документ вносит временные поправки в правила дорожного движения. Разрешение будет действовать с 1 июня по 17 июля. Выделенные полосы предоставят также для СМИ. Список транспортных средств определит министерство транспорта по согласованию с МВД и оргкомитетом ЧМ-2018.

В документе отмечается, что временные поправки в ПДД позволят отдельным категориям лиц, свободно перемещаться по населенным пунктам, где будут проходить матчи чемпионата мира.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.