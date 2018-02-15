Президент ЮАР заявил об отставке после коррупционного скандала

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума решил покинуть свой пост. О «немедленной» отставке глава государства заявил 14 февраля во время телеобращения к народу.

В парламенте ЮАР неоднократно предпринимались попытки отстранить президента. Ранее правящая партия «Африканский национальный конгресс» дала Зуме 48 часов на уход. Президент на требование не отреагировал, парламентарии пообещали ему импичмент. Зума покидает пост на фоне коррупционных скандалов, связанных с растратой госимущества. Он руководил страной девять лет, его полномочия заканчивались в 2019 году.