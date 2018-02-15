При стрельбе в школе Флориды пострадали не менее 14 человек, есть погибшие
Шериф округа Броуард заявил, что при стрельбе во флоридской школе пострадали 14 человек.
Об этом сообщается в официальном аккаунте шерифа в Twitter. «Пострадавших транспортируют в Центр здоровья Броуарда и Северный госпиталь Броуарда», – уточняется в сообщении. Директор школы рассказал CBS4 Miami, что при стрельбе есть «много погибших», однако точной цифры не назвал.
#DigitalUpdate: 'There Are Numerous Fatalities': @browardschools @RobertwRuncie WATCH LIVE: https://t.co/31Z0QwOrbs pic.twitter.com/UzKiIDvzWx— CBS4 Miami (@CBSMiami) 14 февраля 2018 г.
Напомним, ранее стало известно, что стрелок уже задержан. Это бывший ученик школы. По предварительной информации, он пострадал при задержании — WSVN 7 News сняли, как подозреваемого грузят в автомобиль спасателей.
Photo: Suspect is loaded into fire rescue to be transported to hospital pic.twitter.com/SP0rJg5tY5— WSVN 7 News (@wsvn) 14 февраля 2018 г.