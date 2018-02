При стрельбе в школе Флориды пострадали не менее 14 человек, есть погибшие

Шериф округа Броуард заявил, что при стрельбе во флоридской школе пострадали 14 человек.

Об этом сообщается в официальном аккаунте шерифа в Twitter. «Пострадавших транспортируют в Центр здоровья Броуарда и Северный госпиталь Броуарда», – уточняется в сообщении. Директор школы рассказал CBS4 Miami, что при стрельбе есть «много погибших», однако точной цифры не назвал.‏

Напомним, ранее стало известно, что стрелок уже задержан. Это бывший ученик школы. По предварительной информации, он пострадал при задержании — WSVN 7 News сняли, как подозреваемого грузят в автомобиль спасателей.

Photo: Suspect is loaded into fire rescue to be transported to hospital pic.twitter.com/SP0rJg5tY5