Подозреваемого в стрельбе во флоридской школе задержали

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе во флоридской школе. Об этом 14 февраля сообщает WSVN 7 News. Эту информацию также подтвердили в офисе местного шерифа.

#BREAKING: The suspect is now in police custody after this afternoon's shooting at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland.



LATEST: https://t.co/pxezUW1UOL pic.twitter.com/MUXPZQVwYu — WSVN 7 News (@wsvn) 14 февраля 2018 г.

Один из студентов рассказал изданию, что стрельбу устроил бывший ученик этой школы. Он уточнил, что молодому человеку, который, по предварительной информации, и открыл стрельбу — 21 год. В школе его считали «проблемным ребенком». Многие знали, что дома он хранит оружие. Друзей в школе у него практически не было, люди старались держаться от него подальше, потому что «боялись связываться».

Student says alleged school shooter was a "troubled kid" pic.twitter.com/O0zZ6An2XM — WSVN 7 News (@wsvn) 14 февраля 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе во флоридской школе, в которой пострадали как минимум 20 человек. Позже появились сведения о 50-ти пострадавших, а местный шериф заявил, что есть погибшие, однако никак не уточнил эту информацию. В СМИ пишут об одном погибшем. Сейчас машины скорой помощи доставляют пострадавших в госпитали.

Президент Дональд Трамп принес соболезнования родственникам жертв стрельбы во Флориде. «Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя небезопасно в американской школе», – написал президент США в своем Twitter.