Подозреваемого в стрельбе во флоридской школе задержали

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе во флоридской школе. Об этом 14 февраля сообщает WSVN 7 News. Эту информацию также подтвердили в офисе местного шерифа.

#BREAKING: The suspect is now in police custody after this afternoon's shooting at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland.



LATEST: https://t.co/pxezUW1UOL pic.twitter.com/MUXPZQVwYu