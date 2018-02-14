Манчини: Попытаемся сыграть с «Селтиком» в атакующий футбол

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини 14 февраля, в преддверии матча 1/16 Лиги Европы с «Селтиком», рассказал о своих ожиданиях от этой встречи.

«Здесь всегда непросто. «Селтик» поддерживает огромное количество болельщиков, и они гонят команду вперед все 90 минут. У нас может быть проблема в том, что этот матч станет первым официальным за два последних месяца. Постараемся показать свои лучшие качества. У «Селтика» давно нет конкурентов в Шотландии. Если мы сможем победить, то это будет отличным результатом. Не уверен, что Брендан Роджерс со мной согласен. Мы попытаемся сыграть в атакующий футбол, забить и показать свои лучшие качества», – цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».

Напомним, групповой этап Лиги Европы «Зенит» завершил на первом месте. На счету сине-бело-голубых пять побед в шести матчах. Еще одну игру петербуржцы завершили вничью. Матч с «Селтиком» пройдет 15 февраля в Глазго.