В школе Флориды произошла стрельба

В Паркленде, штат Флорида, в школе произошла стрельба. СМИ сообщают о 20 пострадавших.

Как пишет CBS News, людей эвакуируют из здания. Тем, кто остался внутри школы, рекомендуют забаррикадироваться и не выходить наружу, пока до них не доберутся полицейские. Спецназ с собаками обыскивает территорию кампуса. Информации о стрелке пока нет. По предварительным данным, он до сих пор на свободе.

Students are being let out of the school with their hands up in the air. Latest: https://t.co/ePn2aH2aWJ @ERodCBS4 @RickFolbaum #Parkland #Florida pic.twitter.com/SHHlpLgCzi