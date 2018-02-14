Петербург встретит огнём Ростральных колонн китайский Новый год

Факелы Ростральных колонн зажгут в Петербурге по случаю китайского Нового года 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям Смольного.

Начало церемонии намечено на 19.00. Откроет праздник символический удар в гонг. В Биржевом сквере на Васильевском острове выступят творческие коллективы с танцевальной программой. Гости праздника увидят «Шествие с Драконом», «Танец львов» и номер «Встречаем весёлый праздник Весны». Зрителям также покажут китайское ушу.

Год жёлтой земляной собаки по китайскому календарю наступит 16 февраля. Он придёт на смену году красного огненного петуха.