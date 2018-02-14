Главу УК «Теорема» Игоря Водопьянова отпустили после допроса, он проходит по делу свидетелем

Петербургского бизнесмена Игоря Водопьянова после обыска в квартире и длительного допроса в Следственном комитете не стали, как предполагалось, задерживать и отпустили отмечать День влюбленных. Масштабные мероприятия, коснувшиеся его компании, связаны с делом о взяточничестве.

Как стало известно «Фонтанке», бизнесмен, на котором завязана операционная деятельность крупного девелопера «Теорема», с самого утра 14 февраля был принудительно отлучен от дел сотрудниками Главного следственного управления СК Петербурга и оперативниками «банковского» отдела Службы экономической безопасности УФСБ Петербурга и области. По месту жительства Водопьянова прошел обыск, головной офис «Теоремы» в принадлежащем ей бизнес-центре «Бенуа» тоже был подвергнут тщательному досмотру, а самого предпринимателя доставили на набережную Мойки к следователю Шаранову. Их встреча проходила в присутствии адвоката.

По данным «Фонтанки», следствие определялось с процессуальным статусом Игоря Водопьянова. Он мог быть задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, в котором фигурирует уже как минимум один из его приближенных сотрудников, или допрошен в качестве свидетеля. Следствие остановилось на втором варианте.

По информации «Фонтанки», Водопьянова допрашивали полтора часа по обстоятельствам, связанным с предполагаемой дачей взятки сотруднику налоговой инспекции № 24, в обязанности которого входило кураторство выездных проверок компаний, связанных с «Теоремой». Размер неформального вознаграждения может достигать 5 млн рублей.

После дачи показаний Игорь Водопьянов был отпущен. До него «Фонтанке» дозвониться не удалось, сотовый телефон отключен. Адвокат предпринимателя Сергей Андреев подтвердил нашему изданию факт допроса и освобождения.

«Да, мой доверитель на свободе. Он действительно был допрошен в статусе свидетеля по уголовному делу. Из показаний Игоря Михайловича следовало, что он не имеет никакого отношения к обстоятельствам, по существу которых задавались вопросы», – уточнил защитник.

Подтвердить статус свободного человека помогла создательница ресторана «Место» Екатерина Бокучава. Вечером 14 февраля она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Водопьянова. Предприниматель выглядел утомленным.