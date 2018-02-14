Задержанный под Петербургом Евгений Вышенков оказался Андреем Дандовым
Водитель Volvo, который представился инспектору ГИБДД Евгением Вышенковым, отпущен под подписку о невыезде. Всеволожской полицией возбуждено уголовное дело по факту подделки документов.
Ранее сообщалось, что 13 февраля остановленный на трассе «Санкт-Петербург – Морье» автолюбитель предъявил инспектору реплику водительского удостоверения главного редактора 47news Евгения Вышенкова.
Мужчина был доставлен в 128-й отдел полиции, где выяснилось его настоящее имя — Андрей Дандов. Как у 54-летнего любителя собак оказался документ на нечужое для «Фонтанки» имя, читайте в материале 47news «Ну, что, Вышенков, допрыгался».