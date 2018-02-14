Тренер женской сборной Ямайки по бобслею уходит и забирает с собой единственные сани

Женская сборная Ямайки по бобслею, которая в 2018-м впервые отобралась на Олимпиаду, может остаться без единственных саней.

Как пишет BBC, главный тренер сборной Сандра Кириасис 14 февраля подала в отставку. Она заявила, что Федерация Ямайки по бобслею по сути лишила ее доступа к спортсменкам и пыталась выгнать из команды. В ответ олимпийская чемпионка 2006 года (выступала за Германию) уволилась. Кириасис владеет единственным бобом (санями для бобслея) ямайской сборной. Замены на Ямайке нет, стоит снаряжение несколько тысяч долларов. Бывший тренер уже сказала, что хочет получить компенсацию за спортивный снаряд. Федерация в ответ заявила, что боб принадлежит ей. В результате, до сих пор непонятно — удастся ли ямайской сборной принять участие в соревнованиях, которые стартуют в Пхенчхане 20 февраля.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи ямайская сборная по бобслею (правда, мужская) тоже не обошлась без приключений. Команда испытывала серьезные финансовые проблемы и не могла себе позволить приобретение саней. Помогла южнокорейская корпорация, которая предоставила экипировку и оплатила перелет в Сочи. Кроме того, за 2 дня сборная смогла собрать в Интернете 120 тысяч долларов. Причем по дороге в Сочи боб потеряли — его нашли спустя несколько дней. На Играх-2014 сборная Ямайки по бобслею заняла последнее 29-е место.