Командиров ЗВО научат воевать как в Сирии

Командный состав подразделений Западного военного округа прибыл в Петербург, чтобы ознакомиться современным подходом к боевой подготовке. Передавать опыт будут вернувшиеся из Сирии военные советники.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, 14 февраля в сборе руководящего состава округа принимают участие около 200 офицеров. Им предстоит узнать о новых требованиях «в организации и проведении мероприятий оперативной и боевой подготовки». Изменения основаны в том числе и на опыте, полученном в ходе сирийской гражданской войны, где Россия участвует на стороне правительственных войск. Среди поставленных перед участниками сборов задач — научиться понимать друг друга: танкист пехотинца, а пехотинец артиллериста.

«В ходе сбора нам предстоит показать, как с использованием опыта, полученного нашими военными советниками в Сирии, перенести их в процесс обучения личного состава, добиться от командиров инициативы и нестандартных подходов», – 14 февраля 2018 года цитирует пресс-служба командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Андрея Картаполова.

В ходе сборов на одном из полигонов старших офицеров также научат применять «разведывательно-ударный и разведывательно-огневой контуры». Эти термины появились в военном обиходе с началом сирийской спецоперации. Суть в том, чтобы командир на поле боя мог напрямую, минуя штаб, вызвать себе в поддержку артиллерию или беспилотники. Такими полномочиями, в частности, наделены офицеры армии США.

Тренировки по созданию «разведывательно-ударных и разведывательно-огневой контуров» с 2017 года идут в российских войсках. «Этот опыт (операции в Сирии), конечно, поучителен. Речь идет об объединении имеющихся современных средств разведки и поражения под началом одного командира и эффективном использовании этих средств», – объяснял в прошлом августе журналистам командующий ВДВ Андрей Сердюков.