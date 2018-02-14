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14.02.2018 21:50

Корпорация «Энергия»: Российская космическая отрасль теряет позиции на рынке

Рынок международных космических перевозок станет более конкурентным, а доминирующему положению российских кораблей на нем приходит конец.

Как пишет 14 февраля «Коммерсантъ», об этом говорится в отчете ракетно-космической корпорации «Энергия» за четвертый квартал 2017 года. Главными угрозами для России в космосе эксперты корпорации считают проекты запуска частных космических кораблей американских компаний Boeing и SpaceX.

Напомним, 7 февраля компания Илона Маска SpaceX выполнила успешный тестовый пуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. Кроме того, SpaceX доставляет грузы на МКС с помощью грузовой ракеты Dragon. А на август 2018-го запланированы испытания  пассажирской ракеты Crew Dragon. Также в этом году должен пройти и первый пилотируемый полет частной ракеты Starliner, которую разрабатывает Boeing. «Фонтанка» подробно писала о значении пуска Falcon Heavy для всей космической отрасли. 

В отчете «Энергии» говорится, что частные компании уже теснят «Роскосмос» на рынке. «В связи с реализуемыми планами американских коммерческих компаний по созданию пилотируемых кораблей монополия России на рынке пилотируемых космических полетов прогнозируется недолговечной, а конкуренция будет возрастать», – подводят итог аналитики корпорации.

Отметим, в «Роскосмосе» отнюдь не так серьезно относятся к конкуренции со стороны американцев. Его официальный представитель Игорь Буренков говорил, что запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy он считает «хорошим рекламным трюком». И уточнял, что в «Роскосмосе» вообще не считают SpaceX конкурентом.


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