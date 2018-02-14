Глава компании «Теорема» Игорь Водопьянов задержан

В Петербурге задержан управляющий партнер и основатель компании «Теорема» Игорь Водопьянов. Он подозревается в причастности к подкупу налогового сотрудника.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 14 февраля сотрудники ГСУ СК Петербурга уведомили Водопьянова о задержании по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса. Она позволяет изолировать подозреваемого на двое суток до избрания меры пресечения. Учитывая, что следователи не стали отпускать предпринимателя под подписку о невыезде, они намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте — домашнем или помещении под стражу.

Ранее «Фонтанка» сообщала о возбуждении уголовного дела по статье 291.1 УК «Посредничество во взяточничестве». По версии следствия, лица из окружения Водопьянова могут быть причастны к выплате взяток сотруднику налоговой инспекции № 24, проводившему проверки «Теоремы» и ее дочерних компаний. 14 февраля в офисах девелопера прошли обыски.