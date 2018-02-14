В Краснодаре почти 200 тысяч человек остались без света

Из-за аварии на Краснодарской ТЭЦ оказались обесточенными восемь подстанций днём 14 февраля.

Как сообщается на сайте Минэнерго, около 14.30 отключилась система шин и несколько блоков на Краснодарской ТЭЦ. Без электроснабжения остались около 198 000 человек, а также несколько предприятий, включая местный аэропорт.

К 15.20 возобновили подачу электроэнергии на части подстанций. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Без электроснабжения остаются около 30 тысяч человек.

«Дал поручение восстановить электроснабжение на всех соцобъектах Краснодара до конца дня... Сейчас они все переведены на резервное питание. В течение суток должны быть ликвидированы все последствия ситуации и полностью восстановлена подача энергии», — прокомментировал в Twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.