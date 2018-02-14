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14.02.2018 21:21

Биткоин опять пошел вверх

Курс биткоина снова поднялся выше 9000 долларов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, к вечеру 14 февраля главная криптовалюта стоит уже 9355 долларов. Капитализация биткоина превысила 157 млрд долларов. 

Напомним, с конца прошлого года криптовалюта теряла в цене. Максимума биткоин достиг в декабре 2017-го — он стоил 19511 долларов. В течение января курс падал до 6000 долларов. Котировки пошли вниз на фоне новостей о попытках властей Индии, Южной Кореи, Китая, России и США контролировать этот рынок. Кроме того, японские правоохранительные органы 2 февраля провели обыски в офисах криптовалютной биржи Coincheck Inc., со счетов которой были похищены 500 миллионов долларов.


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На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 92%.
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Зоопарк всех влюблённых

Владимир Жириновский/ Роман Пименов/Интерпресс

Цитата дня: Жириновский о поцелуях

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
14.02.2018 16:21
Еще один банк аккредитовал вторую очередь «LEGENDA Комендантского»
Квартиры во второй очереди smart-квартала «LEGENDA Комендантского» можно купить по ипотечной программе АО «Газпромбанк».
pixabay.com
14.02.2018 14:55
Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала
27 февраля Юридическая фирма «Клифф» организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2018 16:27
Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
На прошедшем 6-7 февраля 4-м Российском ипотечном конгрессе были подведены итоги Высшей ипотечной лиги 2017. В номинации «Региональный лидер» победил Банк «Санкт-Петербург» как сильнейший из участников рынка, чей бизнес сконцентрирован в одном регионе. В 2017 году банк выдал 11326 ипотечных кредитов на сумму почти 25 млрд рублей. Основной объем пришелся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 92%.
ГК «КВС»
13.02.2018 11:25
Компания «КВС» прошла первый этап сдачи 1 очереди ЖК «Ясно.Янино»
Семь корпусов первой очереди ЖК «Ясно.Янино» в одноименном поселке Ленобласти получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Этот документ необходим для ввода в эксплуатацию
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05.02.2018 09:36
Клубный дом Look аккредитован еще одним банком
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Скидки 100 000 рублей на квартиры в ЖК «Полис на Неве»
В феврале покупателям квартир в жилом комплексе «Полис на Неве» компания «Полис Групп» предоставляет дополнительную скидку 100 000 рублей*
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01.02.2018 13:45
Группа RBI: новое лицо знакомых брендов
В год своего 25-летия Группа RBI представляет обновленные логотипы продуктовых брендов RBI и «Северный город», а также новый корпоративный логотип
Фото компании «Л1»
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Квартиры в ЖК «Лондон Парк» аккредитовал еще один банк
Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
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