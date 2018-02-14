Биткоин опять пошел вверх

Курс биткоина снова поднялся выше 9000 долларов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, к вечеру 14 февраля главная криптовалюта стоит уже 9355 долларов. Капитализация биткоина превысила 157 млрд долларов.

Напомним, с конца прошлого года криптовалюта теряла в цене. Максимума биткоин достиг в декабре 2017-го — он стоил 19511 долларов. В течение января курс падал до 6000 долларов. Котировки пошли вниз на фоне новостей о попытках властей Индии, Южной Кореи, Китая, России и США контролировать этот рынок. Кроме того, японские правоохранительные органы 2 февраля провели обыски в офисах криптовалютной биржи Coincheck Inc., со счетов которой были похищены 500 миллионов долларов.