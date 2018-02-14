Ветер сносит Пхенчхан. Итоги пятого дня Олимпиады

Ураганный ветер, сбивающий людей с ног и меняющий программу Олимпиады, провал российских хоккеистов и ошибка МОК. «Фонтанка» подводит итоги пятого дня Пхенчхан-2018.

14 февраля собирались разыграть шесть комплектов медалей: в сноуборде (мужчины, хаф-пайп), горнолыжном спорте (женщины, слалом), лыжном двоеборье, конькобежном спорте (женщины, 1000 м), биатлоне (женщины, индивидуальная гонка 15 км) и санном спорте (мужчины, двухместные сани). Свои коррективы в расписание внесла погода: из-за ураганного ветра удалось провести только четыре из шести запланированных финалов.

Штормовой ветер



Главным ньюсмейкером пятого дня стал ураганный ветер, из-за которого перенесли старт двух финалов: в женском слаломе и биатлоне. В олимпийской деревне по громкой связи предупреждали об опасности нахождения на открытом воздухе. Ветер сдувал рекламные баннеры и информационные таблички. Пострадали пункты допуска зрителей в Олимпийский парк, от полного разгрома который спасли волонтеры: вручную удерживали палаточные конструкции. Посетителей парка эвакуировали до конца дня. Обошлось без пострадавших.

В тех финалах, которые все-таки состоялись, россиянам отметиться не удалось. Лучший результат показали саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов в соревнованиях двоек – 11 место. Гораздо интереснее события развивались в промежуточных соревнованиях. Например, в парном фигурном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы заняли второе место, уступив китайское паре меньше балла. Мало того, что китайцы катаются практически идеально, так еще и в глазах судей они явные фавориты, за что, по труднообъяснимой традиции фигурного катания, им прощают мелкие помарки. Обойти их будет непросто, но вполне реально.

А вот хоккеисты огорчили. Весь план сезона 2017/18 в Континентальной хоккейной лиге был сверстан, исходя из интересов сборной: раннее начало, уменьшение количества матчей, гигантские паузы на Евротур, продолжительные сборы перед Олимпиадой, создание, по сути, двух базовых для национальной команды клубов. В первом же матче сборная проиграла совсем нестрашным словакам, чьи лучшие времена закончились где-то в середине нулевых. Россияне не реализовали ни одной из пяти попыток большинства и регулярно позволяли сопернику убегать в контратаки «2 в 1». Все это неприятно, но не критично: регламент турнира очень мягкий и без плей-офф никто не останется. Другое дело, какие будут сделаны выводы. Попытаемся увидеть это 16 февраля в матче против Словении.

Допущенных не пригласили

Ни дня без каких-то локальных скандалов – такой пока девиз Олимпиады в Пхенчхане. 14 февраля выяснилось, что Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхан конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Это обнаружилось во время заседания вынесенной панели CAS в Пхенчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян на недопуск к Играм. Жалобы Попова и Грязцова отклонили, равно как и жалобы остальных спортсменов, хотя они вошли в одобренный МОК список из 391 атлета. Приглашения же получили только 389 спортсменов.

В Федерации бобслея России заявили, что «это лишний раз доказывает, что расследования были плохо подготовлены, а члены комиссии не подошли к своему делу тщательно». МОК же назвал виновными в этой ситуации сами национальные федерации. Якобы это они не внесли спортсменов в заявку на Олимпиаду.

Цитата дня

Ганский скелетонист Аквази Фримпонг рассказал о непростом пути на Олимпиаду в Пхенчхане: «В какой-то момент, когда я не смог попасть в Сочи, хотел сдаться. Моя жена тогда сказала мне:

«Я не хочу слышать годами, что ты бы мог это сделать, но не сделал. Воспользуйся своим шансом!». Никто из спонсоров не хотел поддерживать такого неудачника, как я. Поэтому я работал с 8 утра до полуночи. Нет, я не просил денег, я зарабатывал их, продавая пылесосы. Почему бы и нет? Не думаю, что выиграю медаль в Пхёнчхане. Я намерен сделать это в Пекине в 2022 году. Очень хочу написать историю, так как ещё не было призёров зимней Олимпиады среди африканских спортсменов. Я могу это изменить!».

Видео дня

Американская саночница Эмили Суини во время четвертого заезда на Олимпиаде в Пхенчхане выпала из саней на скорости 110 км/ч. От вылета за пределы трассы ее спас желоб.

Спортсменка самостоятельно добралась до финиша, после чего была госпитализирована. Лишь по счастливой случайности ей удалось избежать серьезных травм.

Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»