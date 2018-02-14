Минфин США проведет закрытый брифинг с банкирами по поводу «кремлевского доклада»

Министерство финансов США готовит новые антироссийские санкции после публикации «кремлевского доклада».

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости», об этом 14 февраля заявил глава Минфина Стивен Мнучин в ходе выступления в Конгрессе США. Он уточнил, что в ближайшее время проведет закрытый брифинг с банкирами по этому поводу. «Я сегодня встретился со своей спецгруппой, работниками спецслужб. Они активно работают. Санкции против России будут обсуждаться в рамках брифингов. Я с нетерпением жду встречи с банкирами, чтобы предоставить им секретную информацию», — цитирует издание слова Мнучина.