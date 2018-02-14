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14.02.2018 21:09

Минфин США проведет закрытый брифинг с банкирами по поводу «кремлевского доклада»

Министерство финансов США готовит новые антироссийские санкции после публикации «кремлевского доклада».

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости», об этом 14 февраля заявил глава Минфина Стивен Мнучин в ходе выступления в Конгрессе США. Он уточнил, что в ближайшее время проведет закрытый брифинг с банкирами по этому поводу. «Я сегодня встретился со своей спецгруппой, работниками спецслужб. Они активно работают. Санкции против России будут обсуждаться в рамках брифингов. Я с нетерпением жду встречи с банкирами, чтобы предоставить им секретную информацию», — цитирует издание слова Мнучина.

Справка:

«Кремлевский доклад» обнародован министерством финансов США 30 января. Это список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. В него попали 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 представителей крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов. В Минфине США заявили, что за публикацией списка последуют и конкретные санкции для некоторых его фигурантов. Однако никакой конкретики не появилось до сих пор.


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