Вайнштейн, Дерипаска и Рыбка вошли в топ рейтинга про любовь

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг известных персон по количеству их упоминаний в соцсетях в связке с темой «любовь».

Возглавила список известная строительница любовных уз Ольга Бузова (бывшая участница «Дома-2»). На второй строчке оказался продюсер Харви Вайнштейн, которого звёзды Голливуда дружно обвинили в домогательствах. Третьего места удостоилась балерина Анастасия Волочкова.

Четвёртую и пятую позицию занял дуэт бизнесмена Олега Дерипаски и Насти Рыбки, которые в компании вице-премьера Сергей Приходько якобы совершали яхтенное путешествие у берегов Норвегии. Видимо, разразившийся вокруг героев расследования ФБК скандал заинтересовал пользователей не только своей коррупционной составляющей, но и сферой чувств.

Рейтинг составлялся по количеству упоминаний персоны в контексте синонимического окружения темы «любовь». В исследовании анализировались данные из Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумов и блогов за январь и февраль.