Подарок Франции петербургскому Градсовету пришёлся не по вкусу. И это несмотря на влиятельные связи скульптурной Жанны д'Арк с экс-претендентом на Елисейский дворец и российским миллиардером.

Целый час на Градсовете в Петербурге решали судьбу памятника Жанне д'Арк. Начать решили с того, чтобы ей не место на Советском переулке, куда пятиметровое изваяние захотели установить французы. Попутно предложили и доработать саму скульптуру – пока задумка кажется хорошей только для парковой зоны, а не улиц исторического центра.

Иногда под'Арки дарят без оглядки на стиль и вкусы получателя. И просят поставить на видное место. Яркий пример — статуя национальной героини Франции Жанны д'Арк, место для которой ищут в Петербурге три года. За это время пятиметровая (с постаментом) женщина в летнем платье, с флагом и мечом, с условного Невского проспекта успела переместиться в более уединенный Советский переулок, но и там не смогла обрести покой. Получив все согласования, включая КГИОП, на финальной стадии 14 февраля она не прошла Градсовет.

– Заходишь в Советский переулок, а там, извините, Жанна д'Арк. Откуда вообще у вас эта идея взялась? – долго не могли успокоиться эксперты.

Чтобы склонить аудиторию на сторону проекта, доцент СПбГУПТД Леонид Беркович, соавтор французского скульптора Бориса Лежена (выпускника Ленинградского художественного института), был вынужден прибегнуть к «запрещенным приемам». Воззвал, как ни странно, в случае с французской статуей, к патриотизму. Он обрисовывал «кольцо врагов» и преподнёс памятник как «мост дружбы» между Россией и Францией.

– Кто-то явный сторонник санкций против России, кто-то боится возрождения России, а кто-то, особенно бывшие россияне – эмигранты, стремятся, наоборот, всеми силами поддержать, – сообщил Беркович. – Эта группа (инициаторов проекта) стремится всеми силами снять санкции с России и признать Россию как ведущую страну в смысле мирового авторитета, благосостояния и благополучия и равновесия.

В Госдуме, вероятно, после такого патриотического пассажа раздались бы аплодисменты и статую установили прямо на Красной площади. Но петербургские архитекторы лишь посмеивались. Тогда Беркович добавил, что идея скульптуры очень простая: «это девушка, идущая над пропастью, немного шаткая, но выходящая в равновесие». Все аналогии с российской историей случайны.

Рецензентом проекта на Градсовете выступил председатель правления Санкт-Петербургского союза художников Александр Сайков. И он выразил почти единогласное общее мнение.

– К сожалению, французская сторона не учла стилистику нашего города. Я не уверен, что подобная вещь укрепит российско-французские отношения. Вы же, наверное, видели башню на Сенной площади (речь идет о Башне мира, которую французы подарили Петербургу на трехсотлетие, в 2010 году ее демонтировали), – отметил Сайков. – Есть другие возможности укрепить отношения с использованием французских и российских художников.

Членов Градсовета не устроило и место установки, и получившаяся композиция (изначально за Жанной должна была быть готическая арка), и в целом слабая связь памятника с петербургской историей. «Все-таки в Петербурге или в Советском переулке или на Новаторов, Жанна д'Арк (сожженная на костре 30 мая 1431 года) никогда не бывала», - подметил один из выступающих.

При этом, несмотря на холодную встречу проекта, Градсовет всё равно дал ему шанс, резюмировав, что им еще предстоит поработать над ним вместе с авторами. Нужно рассматривать возможные композиционные изменения и новое место установки. Архитекторы предложили Французский бульвар. Благосклонность к спорному проекту может объясняться его покровителями.

Статуя со связями

Инициатором установки памятника в 2015 году стала французская ассоциация «Друзья Жанны д’Арк». Как писала «Новая газета» в 2017 году, в число её членов входит Филипп де Вилье – известный французский политик (сейчас на сайте организации есть только упоминание о презентации книги Вилье о Жанне д'Арк в 2014 году). Он ярый почитатель личности девушки и в 2016 году даже выкупил у Великобритании за 377 тысяч евро кольцо, которое она якобы целовала перед каждой битвой и даже перед казнью, и выставил его в своем средневековом тематическом парке Пюи дю Фу — французском аналоге Диснейленда.

Филипп де Вилье – лидер националистической партии «Движение за Францию» (и даже претендовал на пост президента республики в 2007 году). При этом он один из наиболее ярых русофилов во французской политике, Владимира Путина называл защитником всего христианского мира. Он встречался с российским президентом и даже собирался строить парки развлечений в Крыму. Поэтому вполне может представлять группу, добивающуюся снятия санкций с России, о которой говорил Беркович.

Контракт на постройку филиалов своего парка в Крыму и Москве де Вилье заключил с другим патриотически настроенным предпринимателем из России, Константином Малофеевым. Председатель совета директоров группы компаний «Царьград», основатель одноименного ТВ и учредитель Фонда святителя Василия Великого, в составе которого называемый в СМИ духовником Путина архиерей Тихон Шевкунов. В 2013 году Фонд стал крупнейшей по бюджету благотворительной организацией России и, как писали СМИ, помогал казачьим частям, воевавшим на стороне ДНР и ЛНР, гражданскому населению Донбасса, а также беженцам на территории России. Из-за обвинений в поддержке сепаратизма Малофеев в 2014 году попал под международные санкции.

Учитывая список заинтересованных лиц, не стоит забывать, что градостроительный совет может выдавать только рекомендации органам власти, окончательное решение все равно останется за Смольным.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру