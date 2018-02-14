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15.02.2018 01:40

СК решает "Теорему" Водопьянова

Всегда доступный Игорь Водопьянов перестал выходить на связь. Появление ФСБ в его резиденции «Бенуа» символизировало: место освобожденного миллиардера Костыгина не должно пустовать.
СК решает "Теорему" Водопьянова
архив "Фонтанка.ру"

Следственный комитет Петербурга 14 февраля провел серию обысков на подконтрольных владельцу бизнес-центров Петербурга Игорю Водопьянову территориях. Изъята бухгалтерия главной его компании «Теорема», сотрудников подконтрольных ему фирм подозревают в передаче взяток налоговому инспектору. Традиционно публичный Водопьянов отключил телефон, но его видят в присутственных местах.

Со всевозможных радаров Водопьянов пропал утром 14 февраля. На нем завязана операционная деятельность девелоперского гиганта «Теорема», в управлении которого десяток крупных бизнес-центров, арендованные известными мировыми компаниями склады и жилая недвижимость. Бизнесмен настолько приучил журналистов, что он сам себе пресс-служба, что комментарии получить было положительно неоткуда. Его телефон был отключен, помощница Мария взамен себя оставила длинные гудки.

К одиннадцати утра в бизнес-центре «Бенуа» – визитной карточке «Теоремы» – появились Следственный комитет Петербурга и оперативники «банковского» отдела Службы экономической безопасности регионального УФСБ. Идите, будто бы им сказали на ведомственной летучке, в бухгалтерию. Они и пошли.

Арендаторов «Бенуа» хватает, и многим показалось, что целью № 1 официальных гостей значилась дочерняя компания холдинга – «Теорема Телеком» (ТТ).

ТТ начинала в 2004 году, доросла до IT-промышленника. Наследие Водопьянова обязывало. Компания первой в России осуществила на практике оснащение крупных бизнес-центром интегрированной инфраструктурой. Арендаторы в комплексе получали надежный доступ к их серверам, безопасное подключение к Интернету и VPN-доступ для удаленных сотрудников, услуги виртуальной АТС, интеллектуального автоответчика и частного колл-центра.

Возглавляет «Теорему Телеком» Дмитрий Локтионов. На рабочем месте его не оказалось, и кто-то шепнул, что он задержан после обыска у себя в квартире. Мгновенно в пересудах возникла фигура Эдуарда Крупина. По данным СПАРК, он по-прежнему числится владельцем ТТ, а физически вроде находится в Грузии. И у следствия к нему тоже имелись вопросы.

Сеть «Мегафона», обслуживающего телефон Игоря Водопьянова, тем временем надрывалась от шквала запросов к его номеру. За миллиардера отвечало женское «Аппарат вызываемого абонента выключен», и настроение вызывающих резко контрастировало с тем равнодушием, которое вложила обладательница голоса-автоответчика в эту фразу.

Водопьянов, по информации «Фонтанки», тоже, как и все его искавшие, был далек от состояния безмятежности. Рано утром к нему домой пришли и предъявили постановление на обыск. Говорят, процедура прошла корректно, но все же оставила осадок. Следователь оперировал уголовным делом, а каким – неведомо. Только номер из 17 цифр (117...044) показал. За ними, этими цифрами, будто бы шифруется дача взятки. И не дорожному инспектору, а налоговому. Точнее, замначальника 24-й МИФНС с Дальневосточного проспекта, которая обслуживает, в том числе, Невский район, а в этом районе юридически расположена «Теорема Телеком». И взятка-то нешуточная, 5 млн рублей, переводимая безналичным расчетом, с использованием счетов подконтрольных Водопьянову компаний.

«Ну бред же», – мог ответить на это предприниматель и был бы в своем роде прав.

Игорь Водопьянов неспроста сам себе пресс-служба. Лет ему полных 49, родился в Ленинграде, паспорт с собой не носит (в лицо узнают), лично просит газету «Деловой Петербург» не включать себя в рейтинги (потому что не знает, сколько у него денег), но с удивлением узнает от бизнес-СМИ, что в руках у него почти 10 млрд, говорить позволяет себе смелости, от ура-чувств освобожден воспитанием, посещал и поддерживал известную свободными дискуссиями площадку «Открытая библиотека», да еще, судачат, финансирует городские оппозиционные движения и политиков. Вряд ли такой человек, осознающий пристальное на себе внимание, стал бы участвовать в подкупе 64-летнего налоговика.

Но Водопьянов молчал. К вечеру 14-го город совсем разошелся и сосватал бизнесмена в фигуранты. Разговоры о задержании шли с Мойки, на которой расположен Следственный комитет. Водопьянова туда доставили, а оттуда мало кому удается уходить вольно.

Знает об этом не понаслышке еще один петербургский миллиардер – совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Ровно в то время, когда Водопьянова молва спроваживала в изолятор, Костыгин слушал сенсационное постановление Смольнинского суда – отпустить. Само собой, бизнес-сообщество не обошлось без шутки:

«Дежурство сдал! Дежурство принял!»

Тем временем, «Фонтанка» дозвонилась до партнера предпринимателия – Константина Шишкова. Его голос явно не соответствовал слухам:

«Игорь Михайлович поехал отмечать День влюбленных. Задержан? Не соответствует действительности. Завтра у него встреча с вице-губернатором Игорем Албиным на Крестовском острове, можете сами убедиться. Он там будет».

Успокоительная риторика наложилась на еще один слух. Будто бы в изоляции Водопьянова заинтересованы федеральные структуры, чуть ли не Ростех Сергея Чемезова. Точкой опоры стал бизнес-центр «Акватория» Выборгской набережной, 61. Он не входит в структуру «Теоремы», но отчасти принадлежит Водопьянову. Предприниматель действительно причастен к наполнению арендаторами здания, в котором целиком располагался ныне причастный к Ростеху Головной проектный научно-исследовательский институт-5, но история эта начиналась в конце 90-х, за десять лет до образования Ростеха.

По информации «Фонтанки», Игоря Водопьянова действительно допрашивали. Процедура – с оформлением документов, установлением личности, беспредметными вопросами – заняла 2,5 часа. Собственно, по деятельности «Теоремы» и отношениям с налоговыми и прочими госорганами следователь Шаранов спрашивал час-полтора.

«Допрос состоялся, – подтвердил «Фонтанке» адвокат Сергей Андреев. – Но Игорь Михайлович находится в статусе свидетеля. Из его показаний следует, что он не имеет никакого отношения к обстоятельствам, интересующим следствие».

И все же не верилось. Но спасибо миру светскому и соцсетевому. Основательница ресторана «Место» Екатерина Бокучава, встретив явно уставшего Водопьянова, сделала снимок и порадовала бизнес-сообщество.


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К часу ночи телефон предпринимателя не ожил. Может, он просто решил сменить номер.

Александр Ермаков,  «Фонтанка.ру»


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