Спикер ЗакСа попросил журналистов петь еще

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров оценил сатирическую песню журналистов «Позови меня в собор». Как он заявил 14 февраля в Мариинском дворце, то, что парламентский пул записывает клипы, доказывает, что Законодательное собрание — самое креативное пространство в городе.

«Вы знаете мой девиз: любая информация о политике, кроме некролога — это замечательно. Мне сейчас говорят даже, что это я заказывал песню. Конечно, нет, но я благодарен ребятам за труд и креатив. Уверен, что следующие произведения будут более профессиональными», – добавил Макаров.

Клип-пародию «Позови меня в собор» на музыку песни Аллы Пугачевой записали семеро журналистов парламентского пула. Видео появилось в сети 13 февраля и за сутки набрало почти 9 тысяч просмотров. В песне обыгрывается позиция Вячеслава Макарова по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Единоросс является активным сторонником передачи храма, о чем заявил в 2017 году в интервью телеканалу «Санкт-Петербург». Уже год пресс-служба Законодательного собрания переставляет даты под публикацией сюжета на главной странице сайта парламента в разделе «новости». Несмотря на такое упорство, за 12 месяцев интервью посмотрели всего 1,9 тысячи человек.