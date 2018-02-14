Студента из Красноярска подозревают в возбуждении ненависти мемами

Следственный комитет отправил на экспертизу 61 мем со страницы «ВКонтакте» студента из Красноярска. Ранее в отношении Алексея Свердлова возбудили уголовное дело по статье 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Как сообщили «Фонтанке» 14 февраля в правозащитной организации «Открытая Россия», речь идёт о картинках из таких пабликов, как MDK и «Орленок». Одно изображение сопровождалось надписью «дорепостился», на другом была запечатлена очередь и надпись «Что случилось с нами?» Под внимание следователей попал и портрет Муссолини, сопровождавшийся фразой: «Фашизм самая страшная идеология XX века», а также картинка с телепузиками и свастикой. К изображениям имели доступ только авторизованные пользователи «ВКонтакте»

На экспертизу направили и комментарий Свердлова в паблике «Я живу [В]Красноярске» за 2016 год, в котором он пожаловался на мигрантов.

Проверкой займётся АНО «Лингвистический экспертно-консультационный центр» в Барнауле. Специалисты данной организации уже проводили экспертизу по делу неоязычницы Натальи Телегиной. Тогда в картинках, которые размещала Телегина «ВКонтакте», нашли признаки оскорбления чувств верующих (148 УК) и возбуждения вражды (282 УК).

Представляющий интересы Свердлова адвокат ходатайствовал о привлечении независимых экспертов.

Алексей Свердлов учится на юридическом факультете и проходил стажировку в Следственном комитете. 13 октября 2017 года следователь, который был руководителем студента на момент стажировки, подписал постановление о возбуждении на него дела по части 1 статьи 282 УК.

За четыре месяца до возбуждения дела у Свердлова дома прошел обыск, после чего в управлении ФСБ ему показали скриншоты страницы и предложили сотрудничать со следствием. Студент отказался.