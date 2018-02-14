Суд освободил совладельца «Юлмарта» Костыгина из-под домашнего ареста

Смольнинский районный суд Петербурга освободил совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина из-под домашнего ареста, следует из сообщения пресс-службы суда 14 февраля.

Напомним, Костыгин был помещен под домашний арест после возбуждения против него уголовного дела по обвинению в мошенничестве. Заявителем выступил Сбербанк, по мнению которого предприниматель хотел присвоить себе кредит в 1 млн рублей, который взял принадлежащий ему ретейлер «Юлмарт». Дмитрий Костыгин был помещен под стражу в октябре 2017 года.

Следователь просил сохранить меру пресечения прежней (домашний арест), но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Как сообщил "Фонтанке" защитник Дмитрия Костыгина Алексей Добрынин, следователь не предоставил суду новых доказательств по делу в обоснование своего ходатайства.

За три месяца, которые прошли с прошлого продления, он допросил только трёх свидетелей. Кроме того, ранее арбитраж отказался считать взятый «Юлмартом» кредит убытком Сбербанка, поскольку тот не исчерпал возможности возвратить деньги через арбитражный процесс. «Суд, убедившись, что оснований для продления меры пресечения не имеется, а также взвесив все представленные нами доказательства необоснованности подозрения Дмитрия в совершении инкриминируемого ему преступления, принял абсолютно законное решение», – подчеркнул Добрынин.

Сам Дмитрий Костыгин выразил надежду, что его освобождение поможет урегулировать корпоративный конфликт в "Юлмарте". "Отлично защитники отработали. Это радует. Но все бремя урегулирования ещё не разрешено, в частности, со Сбербанком предстоит ещё долгий процесс реализации всех предварительных договоренностей", – сказал он.