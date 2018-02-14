В Петербурге обыскивают УК «Теорема»

В офисах крупного петербургского девелопера «Теорема» проводятся обыски. Сотрудники проверяются на причастность к взяткам. Телефон руководителя компании Игоря Водопьянова отключен.

Как стало известно «Фонтанке», утром 14 февраля следователи ГСУ СК Петербурга и оперативники регионального УФСБ пришли в бизнес-центр «Бенуа» на углу Свердловской набережной и Пискаревского проспекта. В здании, принадлежащем «Теореме», находятся и ее головной офис, и представительства дочерних компаний.

В частности, по данным нашего издания, следствие интересовалось компанией «Теорема Телеком» — бизнес-ориентированным оператором связи. В бухгалтерии прошла выемка первичных документов учета и выписок по счетам.

Обыск проводился в отсутствие гендиректора «Теоремы Телеком» Дмитрия Локтионова. По нашей информации, он был задержан у себя дома около семи утра и доставлен в ГСУ СК на набережной Мойки.

По предварительным данным, мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным по статье 291.1 УК «Посредничество во взяточничестве». Якобы сотрудники девелопера причастны к подкупу одного из заместителей начальника межрайонной налоговой инспекции № 24.

Телефон главы «Теоремы» Игоря Водопьянова озывается механическим: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети», его помощница на звонки не отвечает.

УК «Теорема» работает на рынке коммерческой недвижимости Петербурга 21 год, управляет 180 тысячами квадратных метров офисных и торговых помещений. Девелопер ввел в эксплуатацию девять бизнес-центров класса А и B+.