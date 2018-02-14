В смольнинском комитете по делам Арктики будут работать 77 человек

Смольный определился с предельной численностью работников нового комитета, который будет заниматься вопросами Арктики. Специалистами по делам вечной мерзлоты станут максимум 77 человек.

Информация о штате комитета содержится в распоряжении городского правительства, опубликованном на сайте Смольного 14 февраля. 71 позиция относится к должностям государственной гражданской службы, оставшиеся шесть — нет. Если посмотреть на аналогичные показатели других комитетов, то новое ведомство можно сравнить с комитетом по физкультуре и спорту, где установлен такой же предел, комитетом по внешним связям (78) и комитетом по культуре (76). Для сравнения, в комитете по благоустройству работает 111 человек, в комитете имущественных отношений — 442, в комфине — 553.

Создание комитета должно быть завершено к марту. Ранее «Фонтанка» писала о том, что курировать его работу будет новый вице-губернатор Михаил Кучерявый. Однако чем конкретно будет заниматься ведомство, в аппарате Кучерявого пояснить не смогли.