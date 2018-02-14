СМИ: В посольства трех стран в Москве прислали конверты с белым порошком

В Москве посольства как минимум трех стран получили по почте конверты с белым порошком неизвестного состава.

Об этом 14 февраля пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс». Источник агентства уточнил, что конверты прислали в посольства «трех стран Европы и Среднего Востока». На месте работают сотрудники экстренных служб, эвакуация пока не проводилась.

Напомним, ранее стало известно, что жену сына президента США Ванессу Трамп увезли в одну из больниц Нью-Йорка 12 февраля после того, как она открыла конверт, предназначавшийся мужу. В нем был белый порошок, который, впрочем, оказался неопасен.