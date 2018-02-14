«Фонтанка» за 60 секунд - 14 февраля

Как снег на голову каждый год мы обрушиваемся со своими вопросами на главу комитета по благоустройству Владимира Рублевского. Почему на очищенные тротуары сбрасывают сосульки, где хваленая гранитная крошка и как убирается снег в напрочь запаркованном центре Петербурга?

Финны решили сказать ремонту «финиш» и продают сети «К-Раута» французам. «Будет весело», — соглашаются местные игроки, но готовы держать оборону.

Для всех, кто не любит День святого Валентина, наша «Афиша+» собрала что еще можно отпраздновать, если уж душа просит.

Хотя писатель Вера Камша не очень любит тех, кто ходит и поучает других, что нужно праздновать, а что не надо. «Помнится, был в свое время анекдот о мальчике, который собирался одеться в коричневое и испортить праздник другим деткам. Теперь этот мальчик вырос, женился (видимо, много-много раз) и завел потомство, которое вышло в Сеть и бодро пытается портить праздники. Любые, даже самые безобидные», – пишет она в своей колонке на «Фонтанке» .

А Наталья Чумакова, вдова Егора Летова, поговорила с нами о том, понравился бы Егору русский рэп и насколько лидер «ГО» чувствовал будущее

Ну и наши хоккеисты начали на Олимпиаде. Пока начали скорее как нейтральные атлеты, а не как «красная машина».

Ну и не будьте как эти налетчики из Петроградского района. Помните о своих любимых!