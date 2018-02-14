Фильм «Путин» останется без последней серии из-за претензий Центризбиркома

По просьбе Центральной избирательной комиссии Первый канал прекратит показ фильма «Путин» режиссера Оливера Стоуна с четверга, 15 февраля.

Третья серия документальной ленты выйдет в среду в 22.30 по московскому времени. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Первого канала, программа на сегодня не будет изменена, так как жители дальневосточных регионов уже увидели третий эпизод. А последнюю серию снимут с эфира по просьбе ЦИК. При этом представитель канала подчеркнул, что, по его мнению, показ «Путина» не противоречит законодательству.

«Путин» — четырехсерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна. В основу ленты легли 20 часов интервью с российским президентом.

Ранее на сайте партии «Яблоко» появилось сообщение об обращении в ЦИК с требованием прекратить показ фильма, так как это, по мнению партии, является незаконной предвыборной агитацией. Позже юристы штаба кандидата Ксении Собчак также выступили с аналогичным заявлением.