Зоопарк всех влюблённых
День всех влюблённых празднуют и обитатели Ленинградского зоопарка. Как у Корнея Чуковского: «Счастливы люди, и звери, и гады. Рады верблюды, и буйволы рады». Наша подборка счастливых и не слишком семейных пар.
В ставший практически международным День святого Валентина Ленинградский зоопарк создал для посетителей специальный романтический маршрут, чтобы понаблюдать за любовными отношениями животных.
«Фонтанка» тоже удостоверилась, что брачный период пум протекает тихо, львы встречают 14 февраля с достоинством, а чёрные макаки – с драками и скандалами. Верблюды Саид и Фатима заметно восхищены друг другом, но живут раздельно. Полярная сова Мирра делает разминку перед любовными похождениями. А бакланам всё нипочём – они, как обычно, обсуждают городские новости.
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