Зоопарк всех влюблённых

День всех влюблённых празднуют и обитатели Ленинградского зоопарка. Как у Корнея Чуковского: «Счастливы люди, и звери, и гады. Рады верблюды, и буйволы рады». Наша подборка счастливых и не слишком семейных пар.

"Фонтанка.ру"