Реставратор Интендантских складов выиграл у Минкульта второй суд

Законность расторжения контракта с «Ремстройфасадом» снова не удалось доказать Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. Компания ремонтировала здание Интендантских складов, где теперь перестилают отсыревшие полы.

Как рассказали «Фонтанке» в дирекции, 14 февраля Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы первой инстанции о незаконности одностороннего расторжения договора. Теперь ведомство намерено идти в кассацию.

Накануне «Фонтанка» писала, что в уже отремонтированной части здания отсырели полы, а штукатурка отслаивается. Ликвидировать эти дефекты по гарантии «Ремстройфасад» отказался. Согласно заказанной дирекцией экспертизе, при устроении полов применялся некачественный строительный материал, была нарушена технология укладки, что привело к повреждению герметичности инженерных сетей. Следствием стало разрушение покрытия пола, а также капиллярное намокание штукатурного слоя стен, прилегающих к фундаменту. Площадь поражения около 200 квадратным метров. Сейчас завершается укладка пола на втором этаже.