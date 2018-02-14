Реставратор Интендантских складов выиграл у Минкульта второй суд
Законность расторжения контракта с «Ремстройфасадом» снова не удалось доказать Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры. Компания ремонтировала здание Интендантских складов, где теперь перестилают отсыревшие полы.
Как рассказали «Фонтанке» в дирекции, 14 февраля Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы первой инстанции о незаконности одностороннего расторжения договора. Теперь ведомство намерено идти в кассацию.
Накануне «Фонтанка» писала, что в уже отремонтированной части здания отсырели полы, а штукатурка отслаивается. Ликвидировать эти дефекты по гарантии «Ремстройфасад» отказался. Согласно заказанной дирекцией экспертизе, при устроении полов применялся некачественный строительный материал, была нарушена технология укладки, что привело к повреждению герметичности инженерных сетей. Следствием стало разрушение покрытия пола, а также капиллярное намокание штукатурного слоя стен, прилегающих к фундаменту. Площадь поражения около 200 квадратным метров. Сейчас завершается укладка пола на втором этаже.
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Справка:
В здание Интендантских складов на улице Глинки, 2, где сейчас располагается петербургская Консерватория, после ремонта должно въехать еще несколько учреждений, включая саму Северо-Западную дирекцию Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации (ФГКУ «СЗД»), которая является заказчиком работ. С 2015 года работы по 900-миллионному контракту выполняла компания «Ремстройфасад», однако в мае 2017 года договор с ней расторгли. Скорость, как и качество работ, Минкульт не устроила.
Заказчик безуспешно попытался отсудить у «Ремстройфасада» 67 млн рублей и получил встречные требования в размере 61 млн. Правоту экс-подрядчика подтвердила даже апелляция, а вот кассация в ноябре отправила дело на новое рассмотрение. Односторонний отказ от контракта со стороны заказчика суд признал незаконным, апелляция 14 февраля это решение подтвердила.
В конце 2017 года было возбуждено также уголовное дело по факту мошеннического хищения средств при ремонте Интендантских складов еще при предыдущем руководстве Северо-Западной дирекции. После этого Северо-Западная дирекция Минкульта объявляла несколько конкурсов на завершение ремонта и с третьего раза нашла подрядчика за 262 млн – «Капитал Стройиндустрию».