Петербурженка фон Мессинг снова арестована

Безжалостными властями Болгарии возвращена в женскую тюрьму уроженка Петербурга Элизабет фон Мессинг, в прошлой жизни Елена Скородумова. Зарубежные правоохранители усомнились, что поставить ей тяжелый диагноз мог врач, который скончался около года назад.

Как стало известно «Фонтанке» 14 февраля, новый арест приговоренной к десяти годам за финансовые преступления фон Мессинг состоялся после запроса, отправленного болгарскими властями в Германию. Именно там, как утверждала подсудимая, у нее выявили серьезные заболевания. Благодаря медицинскому заключению, выданному конкретным врачом, Элизабет выпустили из тюрьмы в начале декабря 2017-го. Но благодаря ему же предпринимательница может получить еще одно уголовное дело.

Из Германии, по информации «Фонтанки», на днях пришел в Болгарию печальный во всех смыслах ответ. Врач, указанный в меддокументах фон Мессинг, не ведет практику уже около года по случаю своей кончины. Безрадостной весть, соответственно, оказалась и для петербурженки. Основания для свободы были поставлены под сомнение, а так как имеется приговор суда Софии, то последовало возвращение в тюрьму.

В настоящее время изучается история медицинских бумаг, и фон Мессинг может быть заподозрена в подделке документов. На исторической родине она тоже преследуется, но заочно. 28 декабря 2017 года, как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, Смольнинский районный суд вынес постановление о заочном аресте фон Мессинг. Она обвиняется в незаконных валютных операциях (статья 193.1 УК). Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции, если она когда-нибудь случится.