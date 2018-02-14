Интимность настигла комитеты Смольного в День всех влюблённых

Девять домов в центре Петербурга остались без света вечером 14 февраля. В зону отключения попали комитеты Смольного.

Как сообщили в пресс-службе «Ленэнерго», около 18:00 дома обесточили на улицах Мучной, Зодчего Росси, Гороховой, Садовой и в Банковском переулке. В темноте оказались и засидевшиеся на работе чиновники в комитете по государственному контролю, использованию памятников истории и культуры, а также в комитете по градостроительству и архитектуре.

В 18:20 электричество вернули. Причина аварии, по словам энергетиков, — технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ.

«Рассматривается версия повреждения кабельной линии в результате несогласованных земельных работ сторонней организацией», — отметили в «Ленэнерго».