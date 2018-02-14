Кадыров объяснил, как отличить халяльный биткоин

Рамзан Кадыров, ссылаясь на совет чеченских исламских ученых во главе с муфтием Чечни шейхом Салахом Хаджи Межиевым, прокомментировал зарубежные мусульманские фетвы, запрещающие криптовалюту. О запрете криптовалют ранее заявили муфтияты Египта и Палестины. По мнению главы республики, иностранные фетвы российским мусульманам не указ. Комментарий 14 февраля опубликован в телеграм-канале Кадырова.

"Если кто-то считает, что для граждан России обязательны фетвы Египта и Палестины по криптовалюте, он глубоко заблуждается. Мы не граждане Египта, чтобы заявлять о запретности биткоина, основываясь на Каирской фетве", – заявил Кадыров. Он считает, что тут к делу нужно подходить тонко, учитывая специфику экономики каждой страны. Если где-то криптовалюта несет угрозу экономике и политике, то она "харам", заявляет Кадыров, а если нет, то она "халяль".

И вообще, с точки зрения шариата, "при наличии согласия деньгами считается всё, что по договоренности сторон используется для взаиморасчетов", утверждает глава Чечни. То есть можно говорить, что это разрешено шариатом, резюмирует он.