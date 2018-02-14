Роскомнадзор отчитался об удалении из СМИ данных расследования о Дерипаске, Рыбке и Приходько
По иску бизнесмена Олега Дерипаски СМИ удалили материалы, связанные с последним расследованием оппозиционера Алексея Навального.
Как пишет РБК 14 февраля со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, ведомство исключило 29 ссылок из Единого реестра запрещенной информации. 13 сайтов еще не исполнили решение Усть-Лабинского районного суда, у ресурсов есть время выполнить требование об удалении данных до позднего вечера. Напомним, иск Дерипаски связан с публикацией в соцсетях фотографий бизнесмена и записей его разговоров, которые были сделаны тайно.
Как пояснил Роскомнадзор, СМИ разместили «частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информацией без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни».
Ранее сам Алексей Навальный заявил, что не намерен скрывать видео расследования о бизнесмене Олеге Дерипаске, вице-премьере Сергее Приходько и Насте Рыбке.
Справка:
Напомним, последнее расследование Фонда борьбы с коррупцией посвящено совместному путешествию Насти Рыбки с миллиардером Олегом Дерипаской на яхте в Норвегии. По словам Навального, вместе с ними отдыхал и вице-премьер Сергей Приходько, его появление на яхте оппозиционер назвал взяточничеством. При этом Дерипаска подал в суд только на Рыбку и ее «гуру» по соблазнению Алекса Лесли, он обвинил их в распространении персональной информации. Роскомнадзор по решению Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края пригрозил блокировкой всего сервиса YouTube в случае, если ролик не будет удалён. Такие же требования предъявлены и к Instagram.