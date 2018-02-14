Роскомнадзор отчитался об удалении из СМИ данных расследования о Дерипаске, Рыбке и Приходько

По иску бизнесмена Олега Дерипаски СМИ удалили материалы, связанные с последним расследованием оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет РБК 14 февраля со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, ведомство исключило 29 ссылок из Единого реестра запрещенной информации. 13 сайтов еще не исполнили решение Усть-Лабинского районного суда, у ресурсов есть время выполнить требование об удалении данных до позднего вечера. Напомним, иск Дерипаски связан с публикацией в соцсетях фотографий бизнесмена и записей его разговоров, которые были сделаны тайно.

Как пояснил Роскомнадзор, СМИ разместили «частные фотографии и видеозаписи с изображениями, а также иной личной информацией без прямого или косвенного согласия гражданина, нарушающие права на изображение, конфиденциальность персональных данных и неприкосновенность частной жизни».

Ранее сам Алексей Навальный заявил, что не намерен скрывать видео расследования о бизнесмене Олеге Дерипаске, вице-премьере Сергее Приходько и Насте Рыбке.