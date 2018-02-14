Петербургский ресторатор получил 3 года за убитых током посетителей бара в Крыму

Ялтинский городской суд огласил приговор ресторатору и дизайнеру из Петербурга. Михаил Орлов признан виновным в смерти двух посетителей, забравшихся нетрезвыми к диджею в баре и получивших удар током.

Как сообщил «Фонтанке» сам Михаил Орлов, приговор ему и еще одному подсудимому, администратору бара BarFly Александру Федорову, оглашен вечером 14 февраля.

«Я в зале не присутствовал, нахожусь со вчерашнего дня в больнице. Федорова сейчас берут под стражу и везут в СИЗО», – пояснил ресторатор. Ялтинский суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, Федорова — к двум.

Орлова судили второй раз по делу августа 2014 года. На вечеринке в BarFly, дизайн которого разрабатывал петербургский специалист, два посетителя после употребления крепких алкогольных напитков забрались к диджею, не удержались и упали к расположенным за сценой софитам. Причиной их смерти стало поражение электрическим током. Софит не был заземлен.

Орлов обвинялся в оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (статья 238 УК). Первый приговор был отменен Верховным судом Крыма. Второй раз следствие привлекло к уголовной ответственности еще одного петербуржца — Федорова. Он исполнял обязанности администратора бара.

Как утверждал Орлов, никаких административно-хозяйственных функций он в BarFly не осуществлял, а только помогал «раскрутить» заведение, построенное на деньги петербургских инвесторов.