Петербургский ресторатор получил 3 года за убитых током посетителей бара в Крыму

Еще
02:43 15.02.2018
Пришлите свою новость!
02:39
“Убийство священного оленя” с Колином Фарреллом и Николь Кидман — в прокате
02:22
В кинотеатрах начинается противостояние индейца и американца
02:04
Пол Томас Андерсон расскажет историю британского кутюрье
01:53
«Ленты отчуждения» Микеланджело Антониони покажут на большом экране
01:33
Поэт-призрак привез в Петербург "Тёмные дни"
01:16
В "Родине" покажут программу Лондонского фестиваля анимации
01:00
Президент ЮАР заявил об отставке после коррупционного скандала
00:50
При стрельбе в школе Флориды пострадали не менее 14 человек, есть погибшие
00:06
Подозреваемого в стрельбе во флоридской школе задержали
14/02
Манчини: Попытаемся сыграть с «Селтиком» в атакующий футбол
14/02
В школе Флориды произошла стрельба
14/02
Петербург встретит огнём Ростральных колонн китайский Новый год
14/02
Главу УК «Теорема» Игоря Водопьянова отпустили после допроса, он проходит по делу свидетелем
14/02
Задержанный под Петербургом Евгений Вышенков оказался Андреем Дандовым
14/02
Тренер женской сборной Ямайки по бобслею уходит и забирает с собой единственные сани
14/02
Командиров ЗВО научат воевать как в Сирии
14/02
Корпорация «Энергия»: Российская космическая отрасль теряет позиции на рынке
14/02
Глава компании «Теорема» Игорь Водопьянов задержан
14/02
В Краснодаре почти 200 тысяч человек остались без света
14/02
Биткоин опять пошел вверх
14/02
Минфин США проведет закрытый брифинг с банкирами по поводу «кремлевского доклада»
14/02
Зоопарк всех влюблённых
14/02
Спикер ЗакСа попросил журналистов петь еще
14/02
Вайнштейн, Дерипаска и Рыбка вошли в топ рейтинга про любовь
14/02
Студента из Красноярска подозревают в возбуждении ненависти мемами
14/02
Во Всеволожском районе полицейскими пойман оборотень Евгений Вышенков
14/02
Аналитики рассказали, какие БАДы были популярны у россиян в 2017 году
14/02
Суд освободил совладельца «Юлмарта» Костыгина из-под домашнего ареста
14/02
В Петербурге обыскивают УК «Теорема»
14/02
Полицейские посчитали, на сколько снизилась аварийность на дорогах
14/02
В смольнинском комитете по делам Арктики будут работать 77 человек
14/02
СМИ: В посольства трех стран в Москве прислали конверты с белым порошком
14/02
Бывший вице-губернатор Ленобласти Богачев рассказал, как подстроил свое увольнение
14/02
«Фонтанка» за 60 секунд - 14 февраля
14/02
Фильм «Путин» останется без последней серии из-за претензий Центризбиркома
14/02
Реставратор Интендантских складов выиграл у Минкульта второй суд
14/02
Петербурженка фон Мессинг снова арестована
14/02
Интимность настигла комитеты Смольного в День всех влюблённых
14/02
Александринский театр сменит старого «Ревизора» на нового
14/02
Кадыров объяснил, как отличить халяльный биткоин
14/02
Роскомнадзор отчитался об удалении из СМИ данных расследования о Дерипаске, Рыбке и Приходько
14/02
Цитата дня: Жириновский о поцелуях
14/02
Петербургский ресторатор получил 3 года за убитых током посетителей бара в Крыму
14/02
Российские хоккеисты начали Олимпиаду с поражения
14/02
Кубанские хирурги сделали пациенту новый язык из руки
14/02
Градсовет раскритиковал Жанну д'Арк в Советском переулке
14/02
После аварии в лондонском аэропорту умер человек
14/02
Гастроэнтеролог: Масленица — не повод объедаться блинами
14/02
Президент МОК объяснил россиянам, почему их пригласили на Олимпиаду
14/02
В результате стрельбы у штаб-квартиры АНБ в США пострадали три человека
14/02
«Гостиный двор» вернули пассажирам
14/02
Налетчики на секс-шоп при подготовке ко Дню влюбленных позаботились только о себе и проигнорировали предпочтения половинок
14/02
В Роскачестве подсказали, где искать любовь
14/02
Минкульт решил не наказывать кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»
14/02
Градсовету понравилась новая версия памятника поэту Дудину
14/02
Станцию метро «Гостиный двор» закрыли на проверку
14/02
Градсовет не оценил благословленный патриархом «Триумф Российского флота»
14/02
Петербургских жриц любви номинировали на World Press Photo
14/02
Пассажирский автобус тушили в Петербурге
14/02
Валерий Фокин начинает репетиции спектакля про молодого Сталина
14/02
Квартиры под ключ с трудом приживаются в Петербурге
14/02
На Крестовском сносят автосервис за долги
14/02
Доступный спутниковый Интернет не получит частоту в России
14/02
На Серном мосту начали устанавливать ванты
14/02
Собчак хочет снять Путина с выборов
14/02
Ученые: Неандертальцы вымерли, потому что не умели рисовать
14/02
Путина попросили изменить условия амнистии для виновников ДТП с погибшими
14/02
Толстовский дом и театр «Зазеркалье» не могут поделить крышу, с которой рухнула сосулька
14/02
Рогозин обвинил НАТО в «подъелдыкивании»
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
14.02.2018 17:35

Петербургский ресторатор получил 3 года за убитых током посетителей бара в Крыму

Ялтинский городской суд огласил приговор ресторатору и дизайнеру из Петербурга. Михаил Орлов признан виновным в смерти двух посетителей, забравшихся нетрезвыми к диджею в баре и получивших удар током.

Как сообщил «Фонтанке» сам Михаил Орлов, приговор ему и еще одному подсудимому, администратору бара BarFly Александру Федорову, оглашен вечером 14 февраля.

«Я в зале не присутствовал, нахожусь со вчерашнего дня в больнице. Федорова сейчас берут под стражу и везут в СИЗО», – пояснил ресторатор. Ялтинский суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, Федорова — к двум.

Орлова судили второй раз по делу августа 2014 года. На вечеринке в BarFly, дизайн которого разрабатывал петербургский специалист, два посетителя после употребления крепких алкогольных напитков забрались к диджею, не удержались и упали к расположенным за сценой софитам. Причиной их смерти стало поражение электрическим током. Софит не был заземлен.

Орлов обвинялся в оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (статья 238 УК). Первый приговор был отменен Верховным судом Крыма. Второй раз следствие привлекло к уголовной ответственности еще одного петербуржца — Федорова. Он исполнял обязанности администратора бара.

Как утверждал Орлов, никаких административно-хозяйственных функций он в BarFly не осуществлял, а только помогал «раскрутить» заведение, построенное на деньги петербургских инвесторов.


© Фонтанка.Ру

Справка:

BarFly открыли на пляже гостиницы «Ялта-Интурист» 31 мая 2014 года. Его идейным вдохновителем считается Орлов. Ресторанным бизнесом занимается с 1993-го. Участвовал в создании ресторанов Ginza Project «Мари Vanna», «На речке», BarAnka, «Гинза», ночного клуба «Арена», знакового для петербургского бомонда заведения «Онегин». Для группы ZimaLeto он разработал проект ресторана «Гастроном».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35

Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»

Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31

Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить

Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00

Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской

Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
Материалы рубрики
Новости
Статьи
При стрельбе в школе Флориды пострадали не менее 14 человек, есть погибшие
Подозреваемого в стрельбе во флоридской школе задержали
В школе Флориды произошла стрельба
Главу УК «Теорема» Игоря Водопьянова отпустили после допроса, он проходит по делу свидетелем
Задержанный под Петербургом Евгений Вышенков оказался Андреем Дандовым
Глава компании «Теорема» Игорь Водопьянов задержан
В Краснодаре почти 200 тысяч человек остались без света
Студента из Красноярска подозревают в возбуждении ненависти мемами
Суд освободил совладельца «Юлмарта» Костыгина из-под домашнего ареста
В Петербурге обыскивают УК «Теорема»
СК решает "Теорему" Водопьянова
«Черный ящик» упавшего Ан-148: больше вопросов, чем ответов
ФСБ сбила с «крыши» полицейскую шпану
Как в Петербурге расследуется теракт, раскрытый с помощью ЦРУ
Сушите Фрунзе — денег на ремонт не будет
Что известно о крушении самолёта под Москвой
Потолок натянули до взрыва
Чужая рука столкнула, чужая рука спасла
Когда посадка оповещает о посадках
Девять жизней по встречной
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Налетчики на секс-шоп при подготовке ко Дню влюбленных позаботились только о себе и проигнорировали предпочтения половинок

"Фонтанка.ру"

Зоопарк всех влюблённых

Владимир Жириновский/ Роман Пименов/Интерпресс

Цитата дня: Жириновский о поцелуях

Новости компаний
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Магазин "Кей"
19.01.2018 10:00
Эксперты КЕЙ рекомендуют игру Пэчворк – модель домашней швейной мастерской
Настольная игра Пэчворк постарается потрепать ваши нервы, развить логику и не даст заскучать человеку напротив вас
из личного архива Мохунова В.Ю.
17.01.2018 12:36
Премьера симфонии-перформанса Дмитрия Жученко пройдет в филармонии
2 февраля в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет премьера «Мистерии нового времени» петербургского композитора Дмитрия Жученко
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.01.2018 19:43
Аэрофлот требует возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира
Аэрофлот намерен добиваться уголовного преследования авиадебошира Владимира Колотыгина, устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.
https://pixabay.com
15.01.2018 15:51
«Деловые Линии» помогли задержать подозреваемых в кражах на трассе
Сотрудник ГК «Деловые Линии» помог задержать мужчин, предположительно пытавшихся вскрыть грузовик на участке трассы Р-158 Пенза - Саратов. Подозрительный автомобиль задержала полиция.
Angry Birds Activity Park
27.12.2017 18:20
Провести время с детьми – бесценно
Чем занять любимое чадо во время каникул? Отправиться с ним в парк активного отдыха и, наконец-то, провести время вместе
http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
Компания «Дельта»
18.12.2017 10:41
Чтоб Дед Мороз всё ценное не унес: как защитить квартиру от воров
Новый год – праздник, которого с нетерпением ждут не только дети, но и домушники. В долгие январские каникулы, когда многих нет дома и квартира или дом без присмотра, для воров – раздолье
ЖК «YouПитер»/ГК “Арсенал-Недвижимость”
13.12.2017 19:34
В корпусе №17 ЖК «YouПитер» началось витражное остекление
ЖК «YouПитер» от ГК “Арсенал-Недвижимость” в ближайшее время пополнится очередными готовыми новостройками
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.