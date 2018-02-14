После аварии в лондонском аэропорту умер человек

Сотрудник аэропорта Хитроу в Лондоне скончался после утренней аварии у пятого терминала.

Как пишет Telegraph 14 февраля, в результате столкновения двух автомобилей на лётном поле пострадали два человека. Один из них получил травму плеча, его направили в больницу. У второго, 40-летнего мужчины, произошла остановка сердца. Медикам не удалось его спасти.

Ранее СМИ сообщали о столкновении двух самолётов в Хитроу. Из-за инцидента в аэропорту объявили эвакуацию. Задержанными оказались больше 20 вылетов.