Президент МОК объяснил россиянам, почему их пригласили на Олимпиаду

Встреча между президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и российскими спортсменами состоялась 14 февраля в Пхёнчхане. Глава МОК объяснил россиянам, по какому принципу их приглашали на Игры.

Подробности 14 февраля сообщает РБК со ссылкой на ТАСС. «Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые все проверяли, по каждому спортсмену отдельно. У МОК были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов», — заявил российский бобслеист Максим Андрианов. По словам спортсмена, о встрече им сообщили только сегодня и инициатива исходила от МОК. «Видимо, ему (Томасу Баху. — Прим. ред.) было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их мнение», — предположил Андрианов.

Встреча продолжалась достаточно долго, и Бах постарался ответить на все вопросы со стороны российских спортсменов.

Ранее стало известно, что МОК якобы по ошибке не пригласил на Олимпиаду в Пхенчхане конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Позже МОК опроверг эту информацию, заявив, что национальные федерации сами не включили спортсменов в заявку на Игры.