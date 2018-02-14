В результате стрельбы у штаб-квартиры АНБ в США пострадали три человека
У штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в Мэриленде произошла стрельба, пострадали трое человек.
Об этом сообщает телеканал CBS News. По данным издания, у ворот при въезде в штаб-квартиру АНБ утром 14 февраля остановили внедорожник с пулевыми отверстиями в лобовом стекле. АНБ, ФБР и местные правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента, по предварительной информации, задержан один подозреваемый.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс сообщила, что президент США проинформирован об инциденте.