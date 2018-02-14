Градсовет раскритиковал Жанну д'Арк в Советском переулке

На Градостроительном совете впервые обсудили установку одного из самых необычных памятников Петербурга — статуи Жанны д'Арк. Причем не где-нибудь, а в Советском переулке. Место архитекторам не понравилось.

Докладчиком 14 февраля выступил Леонид Беркович, соавтор французского скульптора Бориса Лежена. Он попытался обосновать появление такой статуи в Северной столице. По его словам, памятник Жанне д'Арк — это «мостик дружбы» от российской эмиграции во Франции к России в условиях санкций. Идея и визуализация памятника (в 5 метров высотой) проста — девушка, идущая над пропастью и обретающая равновесие. Модель статуи французская сторона менять не хочет — она уже согласована. Сейчас вопрос только в том, где ее поставить. На данный момент место выбрано идеологически — рядом французский колледж, а ещё детский театр, в здании которого раньше располагалась казарма Измайловского полка. Жанна д'Арк на фоне него — как военачальница, идущая вперёд.

Участники Градсовета заметили, что очень похожий памятник уже видели в пригороде Парижа. И он там существует в виде парковой скульптуры. Беркович подтвердил, что действительно был предпроект, на основе которого и создали памятник для Петербурга.

Рецензент проекта Александр Сайков — председатель правления Санкт-Петербургского союза художников — отметил: «Если ты хочешь человеку что-то подарить, ты учитываешь его вкусы. К сожалению, французская сторона не учла стилистику нашего города. Я не уверен, что подобная вещь укрепит российско-французские отношения. Вы же видели башню на Сенной площади...» (речь идет о Башне мира, которую французы подарили Петербургу на трехсотлетие, в 2010 году ее демонтировали).

Члены градостроительного совета предложили авторам доработать проект — отлить вместе со статуей и постамент, чтобы она была единой конструкцией и выглядела более гармонично. И почти единогласно заявили, что место для скульптуры не подходит. Лучше бы статуя смотрелась в Петербурге, например, на Французском бульваре среди цветов. Работу над памятником продолжат.

Историю монумент ведет еще с 2015 года. С инициативой о его установке к губернатору Георгию Полтавченко обратилась французская ассоциация «Друзья Жанны д’Арк». По их задумке, монумент должен символизировать отношения двух стран. Изначально французы хотели установить его в знаковом для Петербурга месте — например, на Невском проспекте. Отметим, членом «Друзей Жанны д’Арк» является известный политик и бизнесмен, основатель партии «Движение за Францию» и участник президентской гонки 2007 года Филипп де Вилье. Его партнером по бизнесу в России является «православный миллиардер» Константин Малофеев.