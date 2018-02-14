В Роскачестве подсказали, где искать любовь

Мобильные приложения для поиска пары в Интернете оценили эксперты Роскачества накануне Дня всех влюбленных. Пользователи могут выбрать — дешевле, безопасней или эффективней.

Итоги исследования опубликованы на сайте организации 14 февраля https://roskachestvo.gov.ru/researches_international/love/. Эксперты зарегистрировались в 23 приложениях для Android и 19 для iOS и тестировали их по 119 критериям. В результате перелистывания анкет, переписки с потенциальными партнерами, проставления лайков и других манипуляций, в Роскачестве определили лидеров рейтинга. Так, для пользователей айфонов и прочей техники от Apple лучшими стали приложения Badoo, «Мамба» и «ДругВокруг», владельцам Android рекомендовано искать любовь через «Знакомства MyLove» и те же Badoo и «Мамба».

При этом есть и явные аутсайдеры среди тестируемых приложений. Например, по вопросам безопасности явно проигрывают «Автодруг», ParkFace, SKOUT, LOVOO, InMessage, iPair, «Пообщаемся» и MyLove. Эти приложения вовсе не шифруют персональные данные, а значит, те без проблем могут попасть в руки злоумышленников. Немаловажным фактором при использовании приложений является указание ими местонахождения желающих познакомиться. Так, Badoo, happn и «Флирт Чат JAUMO» указывают лишь приблизительное местоположение владельца смартфона, а вот LovePlanet, «Знакомства MyLove» и «Автодруг» точный адрес пользователя скрывать не умеют.

Самыми удобными и продвинутыми в Роскачестве назвали приложения «Мамба» и Tinder, самые полные анкеты у MyLove, «Мамбы» и Badoo. Напротив, неудобства из-за большого количества рекламы терпят пользователи SKOUT, «Флирт Чат JAUMO», InMessage и Hitwe. В happn, LOVOO, ParkFace и Bloomy не проработаны фильтры, что, возможно, лишает пользователей возможности обрести семейное счастье.

Немаловажный критерий — стоимость подписки. По оценкам Роскачества, если на поиске любви пользователь хочет сэкономить, то, во-первых, ему стоит перейти на систему Android — в среднем приложения для знакомств там стоят меньше. Если конкретней, то дешевле всего поиски обойдутся пользователям приложений Hater, ParkFace, FortyFive и YoCutie, дороже всего найти любовь стоит у happn, LovePlanet и LOVOO.

Отметим, что ни одно из приложений по совокупности параметров не набрало больше 4,5 баллов из пяти возможных.