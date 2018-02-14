Еще один банк аккредитовал вторую очередь «LEGENDA Комендантского»

Квартиры во второй очереди smart-квартала «LEGENDA Комендантского» можно купить по ипотечной программе АО «Газпромбанк».

Покупателям квартир в этом проекте банк предлагает привлекательные условия кредитования: процентная ставка составляет от 9,2%, срок кредита от 1 до 30 лет, первоначальный взнос 15%, сумма кредита от 500 000 рублей до 45 млн рублей.

С условиями ипотечного кредитования объекта можно ознакомиться на сайте https://komendantsky2.legenda-dom.ru/kak-kupit/

Вторая очередь «LEGENDA Комендантского», на которую распространяются условия ипотечных программ, объединяет четыре корпуса на 504 smart-квартиры, ориентированных преимущественно на семейного покупателя. Среди новинок проекта – квартиры повышенной комфортности размера L и XL с просторными гостиными с эркером и множеством больших окон, откуда открываются панорамные виды на Комендантский проспект, Лахтинский разлив и Лахта-центр.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354 от 29 декабря 2014 г.

Legenda Комендантского - застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», разрешение на строительство №78-0150479.1-2015 от 10 октября 2016, проектная декларация на сайте komendantsky2.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

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