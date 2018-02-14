Минкульт решил не наказывать кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»

Еще
02:44 15.02.2018
Пришлите свою новость!
02:39
“Убийство священного оленя” с Колином Фарреллом и Николь Кидман — в прокате
02:22
В кинотеатрах начинается противостояние индейца и американца
02:04
Пол Томас Андерсон расскажет историю британского кутюрье
01:53
«Ленты отчуждения» Микеланджело Антониони покажут на большом экране
01:33
Поэт-призрак привез в Петербург "Тёмные дни"
01:16
В "Родине" покажут программу Лондонского фестиваля анимации
01:00
Президент ЮАР заявил об отставке после коррупционного скандала
00:50
При стрельбе в школе Флориды пострадали не менее 14 человек, есть погибшие
00:06
Подозреваемого в стрельбе во флоридской школе задержали
14/02
Манчини: Попытаемся сыграть с «Селтиком» в атакующий футбол
14/02
В школе Флориды произошла стрельба
14/02
Петербург встретит огнём Ростральных колонн китайский Новый год
14/02
Главу УК «Теорема» Игоря Водопьянова отпустили после допроса, он проходит по делу свидетелем
14/02
Задержанный под Петербургом Евгений Вышенков оказался Андреем Дандовым
14/02
Тренер женской сборной Ямайки по бобслею уходит и забирает с собой единственные сани
14/02
Командиров ЗВО научат воевать как в Сирии
14/02
Корпорация «Энергия»: Российская космическая отрасль теряет позиции на рынке
14/02
Глава компании «Теорема» Игорь Водопьянов задержан
14/02
В Краснодаре почти 200 тысяч человек остались без света
14/02
Биткоин опять пошел вверх
14/02
Минфин США проведет закрытый брифинг с банкирами по поводу «кремлевского доклада»
14/02
Зоопарк всех влюблённых
14/02
Спикер ЗакСа попросил журналистов петь еще
14/02
Вайнштейн, Дерипаска и Рыбка вошли в топ рейтинга про любовь
14/02
Студента из Красноярска подозревают в возбуждении ненависти мемами
14/02
Во Всеволожском районе полицейскими пойман оборотень Евгений Вышенков
14/02
Аналитики рассказали, какие БАДы были популярны у россиян в 2017 году
14/02
Суд освободил совладельца «Юлмарта» Костыгина из-под домашнего ареста
14/02
В Петербурге обыскивают УК «Теорема»
14/02
Полицейские посчитали, на сколько снизилась аварийность на дорогах
14/02
В смольнинском комитете по делам Арктики будут работать 77 человек
14/02
СМИ: В посольства трех стран в Москве прислали конверты с белым порошком
14/02
Бывший вице-губернатор Ленобласти Богачев рассказал, как подстроил свое увольнение
14/02
«Фонтанка» за 60 секунд - 14 февраля
14/02
Фильм «Путин» останется без последней серии из-за претензий Центризбиркома
14/02
Реставратор Интендантских складов выиграл у Минкульта второй суд
14/02
Петербурженка фон Мессинг снова арестована
14/02
Интимность настигла комитеты Смольного в День всех влюблённых
14/02
Александринский театр сменит старого «Ревизора» на нового
14/02
Кадыров объяснил, как отличить халяльный биткоин
14/02
Роскомнадзор отчитался об удалении из СМИ данных расследования о Дерипаске, Рыбке и Приходько
14/02
Цитата дня: Жириновский о поцелуях
14/02
Петербургский ресторатор получил 3 года за убитых током посетителей бара в Крыму
14/02
Российские хоккеисты начали Олимпиаду с поражения
14/02
Кубанские хирурги сделали пациенту новый язык из руки
14/02
Градсовет раскритиковал Жанну д'Арк в Советском переулке
14/02
После аварии в лондонском аэропорту умер человек
14/02
Гастроэнтеролог: Масленица — не повод объедаться блинами
14/02
Президент МОК объяснил россиянам, почему их пригласили на Олимпиаду
14/02
В результате стрельбы у штаб-квартиры АНБ в США пострадали три человека
14/02
«Гостиный двор» вернули пассажирам
14/02
Налетчики на секс-шоп при подготовке ко Дню влюбленных позаботились только о себе и проигнорировали предпочтения половинок
14/02
В Роскачестве подсказали, где искать любовь
14/02
Минкульт решил не наказывать кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»
14/02
Градсовету понравилась новая версия памятника поэту Дудину
14/02
Станцию метро «Гостиный двор» закрыли на проверку
14/02
Градсовет не оценил благословленный патриархом «Триумф Российского флота»
14/02
Петербургских жриц любви номинировали на World Press Photo
14/02
Пассажирский автобус тушили в Петербурге
14/02
Валерий Фокин начинает репетиции спектакля про молодого Сталина
14/02
Квартиры под ключ с трудом приживаются в Петербурге
14/02
На Крестовском сносят автосервис за долги
14/02
Доступный спутниковый Интернет не получит частоту в России
14/02
На Серном мосту начали устанавливать ванты
14/02
Собчак хочет снять Путина с выборов
14/02
Ученые: Неандертальцы вымерли, потому что не умели рисовать
14/02
Путина попросили изменить условия амнистии для виновников ДТП с погибшими
14/02
Толстовский дом и театр «Зазеркалье» не могут поделить крышу, с которой рухнула сосулька
14/02
Рогозин обвинил НАТО в «подъелдыкивании»
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
14.02.2018 16:30

Минкульт решил не наказывать кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»

Московский кинотеатр «Пионер», который показал сатирический британский фильм «Смерть Сталина», не получивший в России прокатного удостоверения, решили не наказывать.  

Протокол о нарушении закона отозвал Минкульт, сообщают «Ведомости». Об этом стало известно на заседании одного из столичных судов 14 февраля. Суд решал вопрос о наказании кинотеатра.

Ранее, 13 февраля, «Пионер» был оштрафован на 80 тысяч рублей за показ без прокатного удостоверения другого фильма о вожде — французской ленты «Диван Сталина». Его демонстрировали 26 января. Интересно, что в этом случае инициатором иска в суд также был Минкульт, правда, заметил он это событие уже после скандала с показом «Смерти Сталина». В суде представители кинотеатра указывали, что картина фестивальная, а это по закону освобождает ее от необходимости получать прокатное удостоверение. Но чиновники в ответ заявили, что это верно, если фильм ввезен в Россию, а «Пионер» должен был представить свидетельства из таможни, что кино действительно ввезено. Судья в результате встала на сторону федерального ведомства.  

Справка:

Напомним, у «Смерти Сталина» удостоверение отозвали 23 января. Премьера планировалась на 25 января. Однако «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм, как это сделали другие кинотеатры, и 25-27 января показал фильм пять раз.

Министерство культуры РФ выдает прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ фильмов на больших экранах.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
14.02.2018 12:20

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» начал «выращивать» собственных лидеров

Более 50 сотрудников концерна ВКО «Алмаз – Антей» стали победителями программы выявления лидеров трудовых коллективов предприятия по итогам 2017 года. Ключевой этап сборов проходит с 12 до 16 февраля на базе Северо-Западного регионального центра концерна (СЗРЦ)
Магазин "Кей"
14.02.2018 10:00

Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ

Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
shutterstock.com
13.02.2018 13:20

«Уральские авиалинии» запускают акцию «Билеты в лето»

Авиакомпания предоставляет скидки до 30% на любимые летние направления
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Командиров ЗВО научат воевать как в Сирии
Вайнштейн, Дерипаска и Рыбка вошли в топ рейтинга про любовь
Фильм «Путин» останется без последней серии из-за претензий Центризбиркома
Реставратор Интендантских складов выиграл у Минкульта второй суд
Роскомнадзор отчитался об удалении из СМИ данных расследования о Дерипаске, Рыбке и Приходько
Цитата дня: Жириновский о поцелуях
Минкульт решил не наказывать кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»
Собчак хочет снять Путина с выборов
Аркадий Ротенберг бесплатно убережет подростков от «негатива улиц»
В Конституционном суде выясняют, как Ставропольский край оставил без выплат многодетных матерей
Кому достанутся миллиарды «Открытия»
Школа строгого режима
Мобильным устройствам не доверяй, враг все услышит — в эфир не болтай!
Тайные комнаты Меншиковского дворца
Котлетки с пюрешкой за 70 рублей. Тюрьмы Петербурга раскрыли меню
Ответ школьников Илону Маску
«Тесла» - дура, «Союз» - молодец
Сергей Капчук: У меня много друзей в Британии, которые восхищаются Путиным
Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику
«Государства часто покупают оружие не для того, чтобы воевать»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Налетчики на секс-шоп при подготовке ко Дню влюбленных позаботились только о себе и проигнорировали предпочтения половинок

"Фонтанка.ру"

Зоопарк всех влюблённых

Владимир Жириновский/ Роман Пименов/Интерпресс

Цитата дня: Жириновский о поцелуях

Новости компаний
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
14.02.2018 12:20
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» начал «выращивать» собственных лидеров
Более 50 сотрудников концерна ВКО «Алмаз – Антей» стали победителями программы выявления лидеров трудовых коллективов предприятия по итогам 2017 года. Ключевой этап сборов проходит с 12 до 16 февраля на базе Северо-Западного регионального центра концерна (СЗРЦ)
Магазин "Кей"
14.02.2018 10:00
Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ
Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
shutterstock.com
13.02.2018 13:20
«Уральские авиалинии» запускают акцию «Билеты в лето»
Авиакомпания предоставляет скидки до 30% на любимые летние направления
«Главстрой-СПб»
13.02.2018 13:01
«Главстрой-СПб» меняет ценовую политику
Компания «Главстрой-СПб» пересматривает подход к ценообразованию в своих проектах и выводит на рынок предложение по беспроцентной рассрочке
Магазин "Кей"
12.02.2018 10:00
Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ
2017 год был богат на появление продолжений различных тематических игр, что не могло не порадовать фанатов. Итак, обо всем по порядку в материале
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 16:07
Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
Магазин "Кей"/ea.com/ru-ru
07.02.2018 11:57
Свежий релиз на UFC 3 от Компании «КЕЙ»
ММА (mixed martial arts - смешанные единоборства или миксфайт) как вид спорта были признаны в 90-х годах 20 века. Серия видеоигр UFC от EA выступает лучшим симулятором смешанных боевых искусств. Сегодня в гостях у «КЕЙ» UFC 3 — самый свежий релиз февраля
pixabay.com
07.02.2018 10:00
Жительницы Петербурга назвали лучший подарок мужчине на 14 февраля
По данным недавнего исследования тренинг-центра «СЕКС.РФ», девушки признали лучшим подарком для мужчины на 14 февраля новый сексуальный эксперимент
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.