Минкульт решил не наказывать кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»

Московский кинотеатр «Пионер», который показал сатирический британский фильм «Смерть Сталина», не получивший в России прокатного удостоверения, решили не наказывать.

Протокол о нарушении закона отозвал Минкульт, сообщают «Ведомости». Об этом стало известно на заседании одного из столичных судов 14 февраля. Суд решал вопрос о наказании кинотеатра.

Ранее, 13 февраля, «Пионер» был оштрафован на 80 тысяч рублей за показ без прокатного удостоверения другого фильма о вожде — французской ленты «Диван Сталина». Его демонстрировали 26 января. Интересно, что в этом случае инициатором иска в суд также был Минкульт, правда, заметил он это событие уже после скандала с показом «Смерти Сталина». В суде представители кинотеатра указывали, что картина фестивальная, а это по закону освобождает ее от необходимости получать прокатное удостоверение. Но чиновники в ответ заявили, что это верно, если фильм ввезен в Россию, а «Пионер» должен был представить свидетельства из таможни, что кино действительно ввезено. Судья в результате встала на сторону федерального ведомства.