ЖК «GreenЛандия» обеспечили инфраструктурой

В жилом комплексе «GreenЛандия-1», построенном компанией Setl City неподалеку от метро «Девяткино», открылось множество магазинов шаговой доступности, объектов сервисной и социальной инфраструктуры.

Среди них – продуктовые супермаркеты известных сетей «Лента», «Полушка», «Пятерочка», «Дикси», несколько кафе и баров, хлебопекарня и булочная «Теплого хлеба и под одеяло» от кондитерской «Буше», магазин суши. В домах, расположенных на Воронцовском бульваре и улице Шувалова, работают салон красоты, стоматология, парикмахерская, магазин косметики и товаров для дома «Улыбка радуги», аптеки, зоомагазин. Жители «GreenЛандии» могут приобрести строительные и хозяйственные товары, детскую обувь и одежду, не выезжая за пределы своего микрорайона.

На территории ЖК открылась первая бесплатная поликлиника в Мурино – частное медучреждение принимает детей и взрослых по полису ОМС. В конце 2017 года в «GreenЛандии» начал работу спортивный клуб сети Fitness House.

Работают два частных детских сада. Зимой 2018 года открылись два муниципальных детских сада во встроенных помещениях по адресу бульвар Менделеева, 13 и Воронцовский бульвар, 6. Детские сады рассчитаны на 240 мест совокупно. В каждом садике Setl City полностью оборудовала игровые комнаты и музыкальные классы. Во дворах установлены яркие городки и качели, построены спортивные площадки.

В 1 квартале 2018 года запланирован ввод в эксплуатацию школы на 1175 детей, расположенной во дворе ЖК. В школе спроектирован актовый зал, библиотека с медиацентром и читальным залом, разделенным на зоны индивидуальной работы, групповых занятий и зону лектория.

Брокером проектов «GreenЛандия-1,2» у метро «Девяткино» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-116 от 18.12.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", разрешение на строительство №RU47504307-82 от 30.12.2013, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations