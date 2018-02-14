Градсовету понравилась новая версия памятника поэту Дудину

Градсовет с третьего раза оценил памятник поэту Михаилу Дудину, который предлагается поставить в сквере Большой Посадской улицы. Как признались авторы — первый проект зашёл в тупик. После правки изменились и масштаб, и подача, сказал 14 февраля один из авторов проекта — Павел Шевченко.

Рецензент, начальник управления эстетики и монументального искусства Алексей Моор сообщил, что Дудин — первая личность в Петербурге, которой ставится памятник за счёт бюджета города. И отметил, что, глядя на проект монумента, у него создаётся впечатление, что "таким людям памятники зря не ставят". Члены Градостроительного совета отметили, что проект стал лучше — появились экспрессия, динамика. И в итоге его решили одобрить.

Напомним, что на прошлых заседаниях в укор авторам ставили расхождение образа Дудина с реальным прототипом. С легкой руки авторов он стал похож на Байрона. Памятник посчитали откровенно лишним — на доме Дудина уже есть мемориальная табличка. Ею предлагали и обойтись. Назвав памятник кичем. Однако авторы смогли переубедить членов Градсовета.