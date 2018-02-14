Градсовет не оценил благословленный патриархом «Триумф Российского флота»

Знак «Триумф Российского флота», созданный по заказу Женского православно-патриотического общества, который хотят поставить у морского собора в Кронштадте, вновь попал на Градсовет. В прошлый раз пройти Градсовет без проблем знаку помешало отсутствие заключения комитета по охране памятников и скудность видеопрезентации.

Докладчиком 14 февраля выступил автор проекта — московский скульптор Василий Данилов.

Он рассказал, что аналог сооружений есть в Ярославле в Кремле, у стадиона "Динамо" в Петербурге (в память о матче 1943 года) и других местах. Выполнить семиметровый знак в Кронштадте планируется в технике мозаики, изобразив картину художника Нестеренко, и поставить на железобетонную плиту. А перед знаком поставить скамейки, чтобы можно было любоваться.

У Градсовета вызвало вопрос, прошла ли картина художника Нестеренко , которая изображена на знаке, профессиональную экспертизу художников. Одобрение только губернатора архитекторов не устроило. Сам автор на Градсовет не пришёл, поэтому ответить не смог. Но присутствующих заверили, что картина находится в Музее ВМФ, а сам Нестеренко — народный художник.

Рецензент — начальник управления эстетики и монументального искусства Алексей Моор — отметил, что место у якорной площади подходит под картину на знаке — там проходят парады и праздники.

Но члены Градсовета опять сконцентрировались на картине, отметив, что сама по себе она представляет меньшую ценность, чем гигантская «рамка» знака весом в 300 тонн. А некоторые и вовсе призвали исключить живопись со стелы. И заявили, что место, куда решили поставить знак, вовсе выбрано случайно. А при такой значимости самого собора проекту «не хватает удара, мощи». Члены Градсовета призвали авторов не торопиться с установкой стелы: они уточнили, что пока решить вопрос об установке знака положительно нельзя — авторам надо «еще подумать».

Отметим, по информации «Фонтанки», знак создают по благословению патриарха. И уже есть весь пакет согласованных документов. По сути, Градсовет — последний этап перед реализацией проекта. Однако Союз художников и известные мастера мозаики города не слышали о нем до предыдущего заседания. Напомним, Градостроительный совет может выдавать только рекомендации органам власти, окончательное решение все равно останется за Смольным.

Как ранее писала «Фонтанка», православные патриотки изъявили желание поставить на площади у Морского собора в Кронштадте памятный знак «Триумф Российского флота». «Знак» представлял собой стелу шириной в десять и высотой в семь с половиной метров, в центре которой архитектор расположил шестиметровую мозаику. Монументальное полотно запечатлело парад Российского флота на рейде Кронштадта, состоявшийся 11 августа 1723 года. Увенчано сооружение скульптурными томагавками и георгиевскими лентами. С обратной стороны стелы авторы разместили герб Кронштадта.

По мысли архитекторов, стела превратит площадку в саду около собора (площадью 25х35 метров) в некое подобие плаца, где можно будет проводить «патриотические торжества».