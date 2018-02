Петербургских жриц любви номинировали на World Press Photo

Фотограф Татьяна Виноградова с серией снимков из жизни секс-работниц Северной столицы претендует на престижную премию World Press Photo.

Как сообщает 14 февраля The New York Times, объявлены финалисты самого масштабного конкурса фотографов в мире. В категории «Люди» на премию претендует документальный фотограф Татьяна Виноградова. Она представила серию снимков, посвящённую жительницам города на Неве, оказывающим сексуальные услуги.

Татьяна Виноградова окончила факультет журналистики в Санкт-Петербургском государственном университете. Её снимки были неоднократно удостоены наград престижных международных и российских конкурсов, таких как: Pictures of the Year International, NPPA Best of Photojournalism, College Photographer of the Year, Atlanta Photojournalism Contest.

По традиции награды World Press Photo вручат в номинациях: «Главные новости», «Повседневная жизнь», «Окружающая среда», «Люди», «Природа», «Спорт». Победителя объявят 12 апреля.

В 2015 году победителем World Press Photo стал датчанин Мадс Ниссен с работой о жизни ЛГБТ-сообщества в России. Снимки были сделаны в Северной столице.