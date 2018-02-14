Финны сдают французам петербургскую стройку

Продажа сети «К-Раута», которую ее владелец Kesko обсуждает с французской Leroy Merlin, развяжет на рынке стройматериалов Петербурга ценовую войну, считают эксперты. «Будет весело», — соглашаются местные игроки, но готовы держать оборону.

О том, что Kesko намерен расстаться со своим розничным бизнесом в России, финский концерн сообщил 13 февраля. В заявлении компании говорится, что переговоры с Leroy Merlin касаются «большей части» гипермаркетов «К-Раута» в России. В окончательном результате уверенности пока нет. «Если же договорённость о продаже не будет достигнута, Kesko продолжит свою деятельность в России, как и раньше», — подчеркивает ретейлер.

Сейчас сеть «К-раута» в России насчитывает 14 магазинов товаров для дома и ремонта. Из них восемь объектов находится в Петербурге, три в Москве, и по одному в Ярославле, Туле и Калуге. Какие именно объекты могут не войти в сделку, компания не раскрывает. По экспертным оценкам, стоимость всех активов Kesko в России может достигать 10 млрд рублей, но более вероятно, что цена сделки составит 5-6 млрд рублей. «Части объектов больше десяти лет, Leroy Merlin придется инвестировать в их переоборудование, если вообще не сносить и не строить с нуля», — считает генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Kesko вышла на российский рынок в 2006 году, купив сеть строительных магазинов «Строймастер», которую перевела под свой бренд «К-Раута». Позднее финская компания также стала развивать в России по франшизе сеть спортивных магазинов Intersport, а в 2012 году запустила продуктовую сеть «К-Руока». Однако введение продовольственного эмбарго в сочетании с экономическим кризисом спутало планы ретейлера, и он постепенно начал сворачивать присутствие. В 2016 году финны избавились от сети Intersport, а затем договорились о продаже 11 магазинов «К-Руока» российскому ретейлеру «Лента» за 158 млн евро. Тогда же, по словам участников рынка, Kesko начала изучать возможность продажи «К-Рауты».

В начале 2017 года корпорация ликвидировала свои российские компании, которые занимались строительством и продажей нежилых зданий, что заставило участников рынка предположить, что она готова уйти с рынка. Сама компания это опровергла, но согласилась, что бизнес не идет гладко. «Реальные доходы населения продолжают снижаться, при этом ремонт, не входящий в повседневную потребительскую корзину, остается вне приоритета покупателей», — комментировали «Фонтанке» в «К-Рауте».

По итогам 2016 года убыток «К-Рауты», по данным РСБУ, вырос в два раза — до 817 млн рублей. Чтобы выбраться из минуса, компания взялась за модернизацию сети, стала развивать продажи для бизнес-клиентов, внедрять онлайн-платформу продаж, пересматривать ассортимент. Удалось ли ей выбраться из минуса, пока не известно: финансовые итоги за 2017-й год еще не опубликованы. Оборот «К-Рауты», по данным отчетности компании, вырос на 6%, до 184 млн евро (13 млрд рублей).

Leroy Merlin работает в России с 2004 года и на данный момент является крупнейшим игроком на рынке товаров для дома и ремонта. По данным сайта сети, она насчитывает 75 магазинов в 39 городах России. Свои финансовые показатели компания не раскрывает, но, по оценке INFOLine, выручка в 2017 году могла превысить 200 млрд рублей.

По мнению Ивана Федякова, в сделку могут не войти региональные магазины, поскольку в Центральной России позиции Leroy Merlin и так сильны. А вот петербургский бизнес Kesko станет для компании «лакомым куском», уверен эксперт.

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