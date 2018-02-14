Поучайте лучше ваших паучат

Помнится, был в свое время анекдот о мальчике, который собирался одеться в коричневое и испортить праздник другим деткам. Теперь этот мальчик вырос, женился (видимо, много-много раз) и завел потомство, которое вышло в Сеть и бодро пытается портить праздники. Любые, даже самые безобидные.

Портят по-разному. Резко и нелицеприятно заявляя, что НАМ (господа в коричневом любят говорить "нам") это глубоко чуждо, не нужно и вредно. Саркастически вопрошая, что ОНИ (ВЫ) в ЭТОМ нашли и что вообще в ЭТОМ можно найти. Разоблачая с помощью Википедии, отсылов к тем, кто разоблачителю кажется авторитетом, и собственных, подчас достойных г-на Семибулатова, рассуждений. Тиражируя картинки разной степени остроумия и изящества. Свысока объясняя, почему праздновать так неправильно и какие у праздника корни. Увязывая праздник со всяческими нехорошими и опасными вещами, как некогда увязывали джаз и джинсы. Просто ругаясь и приравнивая свое собственное мнение к истине в последней инстанции. Зачем это делается? Видимо, душа горит. Ну не могут люди в коричневом спокойно смотреть, как кто-то празднует. Видимо, это что-то генетическое.

День рождения Высоцкого? Так он же безнадежно устарел, никому сейчас не нужен, надоел и вообще пил! Крещение? Мракобесие! Только придурки могут лезть в ледяную воду. Валентинки? Чуждое, мерзкое, буржуазное, и вообще, марш чтить Петра с Февронией! 23 февраля? Пережиток совка, мужско-свинско-шовинистическая дурь, профессиональный праздник, на который вы, непричастные, права не имеете! 8 марта? Ну вы вообще!!!

А может, не надо в чужие монастыри да со своими уставами? Люди радуются тому, чему радуются, а праздники – лишний повод для радости и памяти. Вспомнить любимую песню и поделиться с теми, кто тоже любит и помнит. Прыгнуть в ледяную воду, увидеть небо в алмазах, выбраться, растереться, выпить, ощутить нечто необычное и вечное. Подарить любимому человеку милый, веселый пустячок и получить такой же. Вспомнить о том, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина – женщиной.

Нет, если кому-то не хочется быть прелестью, этот кто-то имеет полное, подтвержденное самим Бегемотом, право ею (прелестью) не быть, только других поучать не надо. Праздновать что-либо или же не праздновать на личном уровне – вещь у нас, хвала Дионису, пока сугубо добровольная.

Вера Камша