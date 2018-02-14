Поучайте лучше ваших паучат

Еще
02:44 15.02.2018
Особое мнение / Вера Камша все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Антон Мухин
Борис Подопригора
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Михаил Бродский
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Николай Буров
Николай Нелюбин
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Вера Камша
Пришлите свою новость!
02:39
“Убийство священного оленя” с Колином Фарреллом и Николь Кидман — в прокате
02:22
В кинотеатрах начинается противостояние индейца и американца
02:04
Пол Томас Андерсон расскажет историю британского кутюрье
01:53
«Ленты отчуждения» Микеланджело Антониони покажут на большом экране
01:33
Поэт-призрак привез в Петербург "Тёмные дни"
01:16
В "Родине" покажут программу Лондонского фестиваля анимации
01:00
Президент ЮАР заявил об отставке после коррупционного скандала
00:50
При стрельбе в школе Флориды пострадали не менее 14 человек, есть погибшие
00:06
Подозреваемого в стрельбе во флоридской школе задержали
14/02
Манчини: Попытаемся сыграть с «Селтиком» в атакующий футбол
14/02
В школе Флориды произошла стрельба
14/02
Петербург встретит огнём Ростральных колонн китайский Новый год
14/02
Главу УК «Теорема» Игоря Водопьянова отпустили после допроса, он проходит по делу свидетелем
14/02
Задержанный под Петербургом Евгений Вышенков оказался Андреем Дандовым
14/02
Тренер женской сборной Ямайки по бобслею уходит и забирает с собой единственные сани
14/02
Командиров ЗВО научат воевать как в Сирии
14/02
Корпорация «Энергия»: Российская космическая отрасль теряет позиции на рынке
14/02
Глава компании «Теорема» Игорь Водопьянов задержан
14/02
В Краснодаре почти 200 тысяч человек остались без света
14/02
Биткоин опять пошел вверх
14/02
Минфин США проведет закрытый брифинг с банкирами по поводу «кремлевского доклада»
14/02
Зоопарк всех влюблённых
14/02
Спикер ЗакСа попросил журналистов петь еще
14/02
Вайнштейн, Дерипаска и Рыбка вошли в топ рейтинга про любовь
14/02
Студента из Красноярска подозревают в возбуждении ненависти мемами
14/02
Во Всеволожском районе полицейскими пойман оборотень Евгений Вышенков
14/02
Аналитики рассказали, какие БАДы были популярны у россиян в 2017 году
14/02
Суд освободил совладельца «Юлмарта» Костыгина из-под домашнего ареста
14/02
В Петербурге обыскивают УК «Теорема»
14/02
Полицейские посчитали, на сколько снизилась аварийность на дорогах
14/02
В смольнинском комитете по делам Арктики будут работать 77 человек
14/02
СМИ: В посольства трех стран в Москве прислали конверты с белым порошком
14/02
Бывший вице-губернатор Ленобласти Богачев рассказал, как подстроил свое увольнение
14/02
«Фонтанка» за 60 секунд - 14 февраля
14/02
Фильм «Путин» останется без последней серии из-за претензий Центризбиркома
14/02
Реставратор Интендантских складов выиграл у Минкульта второй суд
14/02
Петербурженка фон Мессинг снова арестована
14/02
Интимность настигла комитеты Смольного в День всех влюблённых
14/02
Александринский театр сменит старого «Ревизора» на нового
14/02
Кадыров объяснил, как отличить халяльный биткоин
14/02
Роскомнадзор отчитался об удалении из СМИ данных расследования о Дерипаске, Рыбке и Приходько
14/02
Цитата дня: Жириновский о поцелуях
14/02
Петербургский ресторатор получил 3 года за убитых током посетителей бара в Крыму
14/02
Российские хоккеисты начали Олимпиаду с поражения
14/02
Кубанские хирурги сделали пациенту новый язык из руки
14/02
Градсовет раскритиковал Жанну д'Арк в Советском переулке
14/02
После аварии в лондонском аэропорту умер человек
14/02
Гастроэнтеролог: Масленица — не повод объедаться блинами
14/02
Президент МОК объяснил россиянам, почему их пригласили на Олимпиаду
14/02
В результате стрельбы у штаб-квартиры АНБ в США пострадали три человека
14/02
«Гостиный двор» вернули пассажирам
14/02
Налетчики на секс-шоп при подготовке ко Дню влюбленных позаботились только о себе и проигнорировали предпочтения половинок
14/02
В Роскачестве подсказали, где искать любовь
14/02
Минкульт решил не наказывать кинотеатр, показавший «Смерть Сталина»
14/02
Градсовету понравилась новая версия памятника поэту Дудину
14/02
Станцию метро «Гостиный двор» закрыли на проверку
14/02
Градсовет не оценил благословленный патриархом «Триумф Российского флота»
14/02
Петербургских жриц любви номинировали на World Press Photo
14/02
Пассажирский автобус тушили в Петербурге
14/02
Валерий Фокин начинает репетиции спектакля про молодого Сталина
14/02
Квартиры под ключ с трудом приживаются в Петербурге
14/02
На Крестовском сносят автосервис за долги
14/02
Доступный спутниковый Интернет не получит частоту в России
14/02
На Серном мосту начали устанавливать ванты
14/02
Собчак хочет снять Путина с выборов
14/02
Ученые: Неандертальцы вымерли, потому что не умели рисовать
14/02
Путина попросили изменить условия амнистии для виновников ДТП с погибшими
14/02
Толстовский дом и театр «Зазеркалье» не могут поделить крышу, с которой рухнула сосулька
14/02
Рогозин обвинил НАТО в «подъелдыкивании»
Предыдущие новости
Архив материалов
Версия для печати
14.02.2018 15:31
Поучайте лучше ваших паучат
Помнится, был в свое время анекдот о мальчике, который собирался одеться в коричневое и испортить праздник другим деткам. Теперь этот мальчик вырос, женился (видимо, много-много раз) и завел потомство, которое вышло в Сеть и бодро пытается портить праздники. Любые, даже самые безобидные.

Портят по-разному. Резко и нелицеприятно заявляя, что НАМ (господа в коричневом любят говорить "нам")  это глубоко чуждо, не нужно и вредно.  Саркастически вопрошая, что ОНИ (ВЫ) в ЭТОМ нашли и что вообще в ЭТОМ можно найти. Разоблачая с помощью Википедии, отсылов к тем, кто разоблачителю кажется авторитетом, и собственных, подчас достойных г-на Семибулатова,  рассуждений.  Тиражируя картинки разной степени остроумия и изящества.  Свысока объясняя, почему праздновать так неправильно и какие у  праздника  корни.  Увязывая праздник со всяческими нехорошими  и опасными вещами, как некогда  увязывали джаз и джинсы. Просто ругаясь и приравнивая свое собственное мнение к истине в последней инстанции. Зачем это делается? Видимо, душа горит. Ну не могут люди в коричневом спокойно смотреть, как кто-то празднует. Видимо, это что-то генетическое. 

День рождения Высоцкого? Так он  же безнадежно устарел, никому сейчас не нужен, надоел и вообще пил! Крещение? Мракобесие! Только придурки могут лезть в ледяную воду. Валентинки? Чуждое, мерзкое, буржуазное, и вообще, марш чтить Петра с Февронией! 23 февраля? Пережиток совка, мужско-свинско-шовинистическая дурь, профессиональный праздник, на который вы, непричастные, права не имеете! 8 марта? Ну вы вообще!!!    

А может, не надо в чужие монастыри да со своими уставами? Люди радуются тому, чему радуются, а праздники – лишний повод для радости и памяти. Вспомнить любимую песню и поделиться с теми, кто тоже любит и помнит. Прыгнуть в ледяную воду, увидеть небо в алмазах, выбраться, растереться, выпить, ощутить нечто необычное и вечное. Подарить любимому человеку милый, веселый пустячок и получить такой же. Вспомнить  о том, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина – женщиной.

Нет, если кому-то не хочется быть прелестью, этот кто-то имеет полное, подтвержденное самим Бегемотом, право ею (прелестью) не быть, только других поучать не надо. Праздновать что-либо или же не праздновать на личном уровне – вещь  у нас, хвала Дионису, пока сугубо добровольная.

Вера Камша

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
Новости компаний
Фото предоставлено компанией Setl City
14.02.2018 16:35

ЖК «GreenЛандия» обеспечили инфраструктурой

В жилом комплексе «GreenЛандия-1», построенном компанией Setl City неподалеку от метро «Девяткино», открылось множество магазинов шаговой доступности, объектов сервисной и социальной инфраструктуры
LEGENDA Intelligent Development
14.02.2018 16:21

Еще один банк аккредитовал вторую очередь «LEGENDA Комендантского»

Квартиры во второй очереди smart-квартала «LEGENDA Комендантского» можно купить по ипотечной программе АО «Газпромбанк».
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.02.2018 16:10

Терминал-Ресурс приглашает на Образцовую Масленицу

По доброй традиции застройщик Терминал-Ресурс ждет Всех на празднование Образцовой Масленицы
другие статьи автора
14/02
Поучайте лучше ваших паучат
/
/
/
Мы в соцсетях

Новости компаний
Фото предоставлено компанией Setl City
14.02.2018 16:35
ЖК «GreenЛандия» обеспечили инфраструктурой
В жилом комплексе «GreenЛандия-1», построенном компанией Setl City неподалеку от метро «Девяткино», открылось множество магазинов шаговой доступности, объектов сервисной и социальной инфраструктуры
LEGENDA Intelligent Development
14.02.2018 16:21
Еще один банк аккредитовал вторую очередь «LEGENDA Комендантского»
Квартиры во второй очереди smart-квартала «LEGENDA Комендантского» можно купить по ипотечной программе АО «Газпромбанк».
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.02.2018 16:10
Терминал-Ресурс приглашает на Образцовую Масленицу
По доброй традиции застройщик Терминал-Ресурс ждет Всех на празднование Образцовой Масленицы
pixabay.com
14.02.2018 14:55
Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала
27 февраля Юридическая фирма «Клифф» организует специальный бизнес-завтрак, посвященный вопросам принятия закона об амнистии капитала 2018 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45
Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
14.02.2018 12:20
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» начал «выращивать» собственных лидеров
Более 50 сотрудников концерна ВКО «Алмаз – Антей» стали победителями программы выявления лидеров трудовых коллективов предприятия по итогам 2017 года. Ключевой этап сборов проходит с 12 до 16 февраля на базе Северо-Западного регионального центра концерна (СЗРЦ)
Магазин "Кей"
14.02.2018 10:00
Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ
Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
ГК «ЦДС»
13.02.2018 18:08
В январе продажи жилья в Петербурге и пригородах выросли в 1,5 раза
За первый месяц текущего года в Петербурге и Ленинградской области было реализовано 7,5 тысяч квартир. Это на 50% больше объема продаж в январе 2017-го, подсчитали в департаменте маркетинга «Группы ЦДС»
Фото предоставлено компанией RBI
13.02.2018 17:30
В 2017 году RBI и «Северный город» зафиксировали рост продаж
Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») в 2017 году увеличила объем проданного жилья на 16% по сравнению с предыдущим годом
ЗАО «Ленстройтрест»
13.02.2018 17:03
«Ленстройтрест» рассказал о создании комфортной среды на «Жилищном проекте»
В прошедшие выходные «Ленстройтрест» поделился опытом создания полноценной жилой среды - на выставке «Жилищный проект».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.